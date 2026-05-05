A Odisseia, filme dirigido por Christopher Nolan, ganha novo trailer
A Odisseia, nova adaptação do poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan, ganhou um novo trailer completo na madrugada desta terça-feira, 5. Na prévia, Odisseu (Matt Damon), vitorioso na Guerra de Troia, tenta retornar com seus homens para Ítaca, mas enfrenta monstros e a fúria dos mares.
Enquanto isso, sua esposa, Penélope (Anne Hathaway), recebe novos pretendentes, incluindo Antínoo (Robert Pattinson), que desejam ocupar o trono da cidade-estado.
Outro destaque da prévia é Telêmaco (Tom Holland), filho de Odisseu e Penélope, que entra em conflito com Antínoo ao dizer que acredita na volta do pai, mesmo anos depois do fim da guerra contra os troianos.
Além de dirigir, Nolan também assina o roteiro.
O elenco principal de A Odisseia inclui ainda Zendaya como a deusa Atena, Lupita Nyongo como Helena, Charlize Theron como a ninfa Calypso, Mia Goth como Melanto, Jon Bernthal como Menelau e Benny Safdie como Agamenon. John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel e Logan Marshall-Green também estrelam o filme.
A Odisseia estreia em 17 de junho nos cinemas.
