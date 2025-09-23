Capa Jornal Amazônia
'A Fazenda': peoa ganha Prova de Fogo e primeira punição da casa gera atrito

Estadão Conteúdo

A edição desta segunda-feira, 22, na A Fazenda 17, começou a esquentar os ânimos dos peões e peoas. Apesar de não ter sido exibido ao vivo, o programa contou com a primeira punição, além de definir a ganhadora da primeira Prova de Fogo, e finalizará, nesta terça-feira, 23, a nova dinâmica dos infiltrados.

Martina ganhou a Prova de Fogo, que concederá um poder especial a ela: o de intervir diretamente na formação da Roça.

A punição foi causada por Luiz Mesquita, atual morador da baia que utilizou o "reservado" da sede, ato que concede punição no programa. Por causa disso, os participantes ficaram 12 horas sem academia.

A punição gerou atrito entre os participantes que ficaram irritados com Mesquita por "não ter lido o manual da baia".

As discussões do dia giraram em torno da organização da casa. A primeira foi sobre uma cueca "sem dono" que foi deixada no chão.

Logo depois, Carol Lekker e Fernando discutiram sobre a limpeza das vassouras. "Que eu saiba, eu não tenho chefe. Quando eu tiver chefe, eu te aviso", disse a peoa.

Carol Lekker e Matheus Martins são os infiltrados da edição. Nas redes sociais, internautas pediram para que eles continuassem no programa. O pedido, entretanto, não foi atendido: eles sairão na terça.

Antes da saída deles, os peões deverão votar em quem desconfiam ser os infiltrados. Caso cinco ou mais peões votem neles, estes ganharão R$ 50 mil, que serão dividido entre eles. Se não acertarem, o prêmio irá para os infiltrados.

No dia anterior, Carol expôs para Kathy Maravilha que ela era uma das infiltradas e pediu para que a peoa revelasse quem desconfiava dela.

Já na segunda, ela falou para a amiga sobre os motivos da revelação. "Eu precisava desabafar, ninguém aguenta essa pressão não, só um ninho de cobras! As cobras todas falando um montão de coisa. Eu precisava conversar com alguém, desafogar."

Matheus virou alvo do participante Wallas Arrais. Ele comentou que o infiltrado seria "fraco no jogo".

Shia revelou também que Matheus teria entrado em contato com ele antes do programa, mas que dentro da casa ele não "olha no seu olho".

A falta da entrada ao vivo do programa também incomodou alguns participantes. Durante a noite, Dudu Camargo conversou com Luiz sobre a possibilidade de algo grave ter acontecido fora do reality.

"A gente tá muito preocupado. Nossas equipes podem fazer uma vaquinha pra dar um jeito de falar se tá tudo bem. A gente não quer nem uma informação, só queremos saber se está tudo bem."

"Em plena segunda-feira não ter nada, é porque aconteceu alguma coisa", concluiu Dudu. Eles também especularam sobre a apresentadora do programa, Adriane Galisteu, ter passado mal.

Dudu Camargo brincou com outras participantes sobre serem "plantas". "Tem plantas que têm grau", brincou também.

