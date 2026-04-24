'A Colega Perfeita': como é o filme com filha de Adam Sandler em alta na Netflix

A Colega Perfeita, nova comédia que estreou na Netflix na última semana, é uma opção de entretenimento leve, ideal para quem busca um filme divertido sobre amizades e a importância dos limites, mas que também proponha reflexões. O longa é estrelado por Sadie Sandler, filha do astro Adam Sandler, e conta a história de uma relação potencialmente tóxica entre duas colegas de quarto da universidade.

Na trama, Sadie interpreta Devon, uma caloura da universidade que sonha em fazer amigos. A única constante durante toda a sua vida acadêmica até o ensino médio foi o fato de ela estar sempre sozinha e nunca conseguir ter amizades para além do irmão, Alex (Aidan Langford). Determinada a mudar sua realidade, ela acredita que seus problemas estão resolvidos quando se conecta com a explosiva Celeste (Chloe East).

A conexão entre Devon e Celeste é instantânea, e as duas resolvem dividir um quarto no alojamento universitário. Elas começam a ir juntas a festas e até compartilhar histórias sobre suas famílias e problemas. Mas logo Devon passa a fazer os trabalhos de Celeste, emprestar seu cartão de crédito e presenciar situações embaraçosas, que a fazem desconfiar de que pode estar sendo explorada.

Vale a pena assistir a 'A Colega Perfeita'?

Dirigido por Chandler Levack e escrito por Jimmy Fowlie e Ceara O'Sullivan, crias do Saturday Night Live, A Colega Perfeita conta uma história complexa sobre o limite das amizades e o quanto relações entre amigos também podem ser tóxicas e nocivas. Mas faz isso sem perder o tom do humor, que Sadie e East conseguem manter muito bem.

Alguns elementos do filme fazem uma conexão direta com a vivência da geração Z, mas a história não se limita a isso. Referências a títulos clássicos dos anos 1990 e 2000, como As Patricinhas de Beverly Hills, Meninas Malvadas e até Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, deixam claro que o filme quer abrir a conversa de forma mais ampla, se propondo a trabalhar a complexidade da protagonista e suas ações tanto para o bem quanto para o mal.

Trata-se de uma comédia juvenil que também não limita suas personagens em caixinhas de mocinhas ou vilãs. Suas atitudes ao longo do filme podem surpreender quem espera por um desfecho convencional.

Além disso, os olhares mais atentos também vão perceber algumas participações especiais notáveis, como Megan Thee Stallion, Steve Buscemi, Francesca Scorsese e Carol Kane. O elenco conta também com Natasha Lyonne, Nick Kroll e Storm Reid.

A Colega Perfeita está disponível para streaming na Netflix.