A cantora Japa do Double You faz show em Belém nesta sexta, 14, relembrando sucessos

A festa “De Volta Aos Bons Tempos”, que reúne DJs especializados no repertório de música eletrônica dos anos 70, 80 e 90, traz a Belém nesta sexta-feira, 14, na Assembleia Paraense (AP), a apresentação da artista internacional “Japa do Double You”, a multiartista Francine Maiumy Missaka, que realiza turnê em carreira solo após sair do grupo italiano de eurodance Double You. O espetáculo é mais uma realização da produtora Bis Entretenimento. Haverá também apresentação dos Djs Euclides Coelho Kasíca e Jair Santos.

De acordo com a cantora e dançarina, a apresentação que traz ao público paraense é dedicada “a quem tem fome de bons sentimentos, que é o que os anos 90 nos trouxe através das canções”.

Missaka afirma que o show deve agradar aos fãs das festas de boate das últimas décadas do século 20. Sobre a sua formação, destaca que possui múltiplas influências. “O meu início daria um livro enorme. O que eu posso dizer hoje é que muitos artistas, de diferentes gêneros e países, foram fundamentais para que eu escolhesse a minha direção artística. E não posso esquecer do Double You, que fez tudo realmente acontecer”, declara.

Sobre sua passagem pelas cidades brasileiras e seus planos futuros, a artista afirma que o ano está apenas começando. “Neste ano, que está apenas no começo, temos uma turnê europeia levando também tudo o que foi icônico na década de 90 e o lançamento de dois singles dedicados ao verão do hemisfério Norte. E, em seguida, faremos também ao verão da América do Sul”, adianta.

Francine Missaka é uma artista multifacetada, que durante a carreira transitou por diversos estilos musicais, como o samba, funk, eletrônico, em diversos projetos e em carreira solo. No Brasil, trabalhou ao lado de nomes diversos da música, como Pitty, Marcelo D2 e Seu Jorge. Quando integrava o grupo Double You, se apresentou em diversas cidades brasileiras.

Importante nome da música eletrônica, o Double You surgiu em 1985. Em 1991 tornaram-se mundialmente conhecidos com a regravação da música "Please Don't Go", do grupo KC and the Sunshine Band. Chegaram a vender mais de 10 milhões de discos em todo o mundo.

Em 1991, os artistas conheceram o produtor Roberto Zanetti e em dezembro do mesmo ano, a versão da canção "Please Don't Go" foi gravada. A música foi lançada em janeiro de 1992 e teve rápida repercussão positiva. Com a fama, o Double You excursionou pela Europa e apareceu em programas de TV ao redor do mundo.

"Please Don't Go", versão dance da criação de KC and the Sunshine Band, ganhou disco de ouro e muitos discos de platina na Europa, América Latina, África e Ásia. O álbum também teve venda expressiva na América do Norte, em Israel e, em especial, no Reino Unido.