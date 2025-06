A apresentadora do Parárraiá, Mileide Mihaile, fala sobre os paraenses e a sua relação com Belém

A 2ª edição do Parárraiá tem a influenciadora Mileide Mihaile como apresentadora do evento. A maranhense de 36 anos já visitou Belém em outras oportunidades, mas, em sua estreia na capital para comandar o espetáculo de São João, ela destacou em entrevista que se surpreendeu com o público e prometeu retribuir a alegria, que definiu como “contagiante”.

Na noite da última quinta-feira (12), Mileide subiu ao palco do Parárraiá, no estacionamento do Mangueirão, para dar início aos quatro dias de shows com artistas nacionais e regionais. A apresentadora elogiou a energia do público, que não se abateu com a chuva: “O povo de Belém parece que tá sempre ligado no 220. Mesmo com a chuva, ninguém desanimou e continuou cantando todas as músicas. Até parece que a chuva veio para animar ainda mais quem estava ali”, comentou.

Nascida no Maranhão, Mileide contou que já esteve na capital paraense outras vezes, mas ressaltou que esta é sua primeira experiência profissional na cidade. “Já vim a Belém a passeio, mas agora é a trabalho. Como sou vizinha, conheço um pouco da cultura local: os banhos de cheiro, a gastronomia riquíssima... Uso esse conhecimento para criar narrativas que me aproximam do público”, explicou.

Aproveitando a estadia, a influenciadora planeja explorar pontos turísticos e saborear pratos típicos: “Quero comprar meus banhos de cheiro, comer peixe frito, tomar açaí com tapioca — amo aquelas bolinhas! No Maranhão, temos tacacá em toda esquina, e esse diálogo entre culturas é incrível”, disse.

Com uma carreira multifacetada, Mileide é empresária, influenciadora e ex-bailarina dos grupos Garota Safada e Aviões do Forró. Em 2016, apresentou um programa na TV Diário (CE) e, em 2021, participou de A Fazenda 13. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, ela segue como musa da Grande Rio há cinco anos.

Sobre os próximos dias de festa, Mileide espera ainda mais animação: “Se no primeiro dia, com chuva, ninguém arredou o pé, imagina no resto! O Parárraiá, mesmo só na segunda edição, parece ter décadas de tradição. A alegria dos paraenses é surreal, e quero retribuir todo esse carinho”, finalizou.