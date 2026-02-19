Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

7 produções que retratam crimes de Epstein e o impacto de suas ações sobre vítimas e sociedade

Estadão Conteúdo

O caso envolvendo Jeffrey Epstein voltou ao centro das discussões após a divulgação de milhares de páginas de documentos judiciais e novos detalhes sobre suas conexões com figuras influentes da política e do empresariado internacional.

Epstein foi condenado em 2008 por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos. Apesar da gravidade das acusações e da identificação de outras vítimas, ele firmou um acordo controverso que reduziu sua pena e permitiu que deixasse a prisão para trabalhar durante a semana.

Em 2019, o financista foi preso novamente, desta vez acusado de comandar um esquema de tráfico sexual envolvendo dezenas de meninas. Um mês depois, foi encontrado morto em sua cela. A investigação oficial concluiu que se tratou de suicídio, mas as circunstâncias da morte alimentaram teorias de conspiração e suspeitas de acobertamento.

Documentos expõem conexões com figuras poderosas

A recente liberação de documentos revelou trocas de mensagens, registros de viagens e relatos que citam personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew e Elon Musk.

Embora muitos nomes apareçam em registros de contato ou viagens, nem todos enfrentam acusações formais. Ainda assim, a exposição das informações reacendeu debates políticos nos Estados Unidos, com disputas entre republicanos e democratas sobre a divulgação integral dos arquivos e possíveis tentativas de obstrução.

As revelações também trouxeram à tona imagens, laudos e detalhes da morte de Epstein, reforçando o interesse público em um dos maiores escândalos sexuais e políticos das últimas décadas.

Para quem deseja compreender melhor os desdobramentos do caso, suas conexões e o impacto internacional do escândalo, o Estadão preparou uma lista com oito filmes, séries e documentários que exploram a história sob diferentes perspectivas.

Jeffrey Epstein: Podre de Rico

Minissérie documental baseada no livro de James Patterson que expõe os crimes sexuais de Jeffrey Epstein a partir dos relatos das sobreviventes. Dividida em quatro episódios, a produção destaca depoimentos de vítimas como Virginia Giuffre e Maria Farmer, mostrando como o financista usou fortuna, influência e conexões poderosas para manipular jovens e evitar punições severas por anos. A série também revisita sua ascensão, as investigações, a prisão em 2019 e discute as falhas do sistema de Justiça que permitiram que os abusos se prolongassem. Disponível na Netflix.

A Grande Entrevista

A Grande Entrevista dramatiza bastidores da entrevista concedida pelo Príncipe Andrew à BBC em 2019 sobre sua ligação com Jeffrey Epstein. O filme acompanha o trabalho da equipe do Newsnight para viabilizar a conversa, que acabou provocando a queda pública do duque após declarações polêmicas e amplamente criticadas. Disponível na Netflix.

Sobrevivendo a Jeffrey Epstein

Minissérie documental em quatro episódios centrada nos relatos de sobreviventes do esquema de abuso e tráfico sexual comandado por Jeffrey Epstein. A produção dá voz a oito mulheres, como Virginia Giuffre e Courtney Wild, e detalha como o financista usava dinheiro, influência e uma rede de aliciadores, incluindo Ghislaine Maxwell para atrair adolescentes. Além de abordar o trauma das vítimas, a série acompanha a busca por justiça após anos de impunidade e revisita os desdobramentos até a prisão e morte de Epstein, em 2019. Disponível no Prime Video.

Ghislaine: Parceira No Crime

Série documental que revisita a história de Ghislaine Maxwell e seu envolvimento no esquema de tráfico sexual liderado por Jeffrey Epstein. A produção aborda sua participação no aliciamento de meninas, as conexões com figuras influentes e o processo judicial que levou à sua condenação, refletindo sobre poder, privilégio e impunidade. Disponível no Globoplay e Apple TV.

Príncipe Andrew, Maxwell e Epstein - O Escândalo Sexual

Documentário examina as conexões do Príncipe Andrew com o esquema de abuso sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Com entrevistas exclusivas, a produção detalha as acusações contra o membro da realeza britânica e as consequências políticas do escândalo, que resultaram em seu afastamento das funções públicas e ampliaram o debate sobre os vínculos da elite internacional com o caso. Disponível na Apple Tv e HBO Max.

Truth & Lies: Jeffrey Epstein

Série investigativa da ABC News composta por um especial de TV e um podcast em oito episódios que examina a vida, os crimes e a morte do financista. A produção reúne depoimentos de sobreviventes como Maria Farmer, Annie Farmer e Chauntae Davies, detalha o controverso acordo judicial firmado por Epstein em 2008, que reduziu drasticamente sua pena, e analisa o papel de Ghislaine Maxwell no esquema de aliciamento. A série também investiga como sua rede de contatos influentes e sua fortuna facilitaram os abusos, além de abordar a prisão em 2019, a morte na cadeia, considerada suicídio e as disputas judiciais posteriores envolvendo seu patrimônio. Disponível no YouTube.

A Very Royal Scandal

Minissérie em três episódios que recria os bastidores da entrevista de 2019 concedida pelo Príncipe Andrew à BBC. A produção aborda o escândalo envolvendo sua relação com Jeffrey Epstein, as acusações feitas por Virginia Giuffre e os desdobramentos que culminaram no afastamento do duque de suas funções públicas. Disponível no Prime Video.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STREAMING/SÉRIES/CASO EPSTEIN
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

TEATRO

Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

19.02.26 12h10

ENCONTRO

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

19.02.26 11h37

CARNAVAL DE BELÉM

Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso.

19.02.26 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

FEAT?

VÍDEO: Patixa sobe ao palco e canta com Zé Felipe durante show em Cametá

Influenciadora paraense improvisou música durante apresentação e momento divertiu o público

19.02.26 8h55

'MUITO ORGULHO'

Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio

Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

19.02.26 9h09

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda