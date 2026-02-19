7 produções que retratam crimes de Epstein e o impacto de suas ações sobre vítimas e sociedade

O caso envolvendo Jeffrey Epstein voltou ao centro das discussões após a divulgação de milhares de páginas de documentos judiciais e novos detalhes sobre suas conexões com figuras influentes da política e do empresariado internacional.

Epstein foi condenado em 2008 por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos. Apesar da gravidade das acusações e da identificação de outras vítimas, ele firmou um acordo controverso que reduziu sua pena e permitiu que deixasse a prisão para trabalhar durante a semana.

Em 2019, o financista foi preso novamente, desta vez acusado de comandar um esquema de tráfico sexual envolvendo dezenas de meninas. Um mês depois, foi encontrado morto em sua cela. A investigação oficial concluiu que se tratou de suicídio, mas as circunstâncias da morte alimentaram teorias de conspiração e suspeitas de acobertamento.

Documentos expõem conexões com figuras poderosas

A recente liberação de documentos revelou trocas de mensagens, registros de viagens e relatos que citam personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew e Elon Musk.

Embora muitos nomes apareçam em registros de contato ou viagens, nem todos enfrentam acusações formais. Ainda assim, a exposição das informações reacendeu debates políticos nos Estados Unidos, com disputas entre republicanos e democratas sobre a divulgação integral dos arquivos e possíveis tentativas de obstrução.

As revelações também trouxeram à tona imagens, laudos e detalhes da morte de Epstein, reforçando o interesse público em um dos maiores escândalos sexuais e políticos das últimas décadas.

Para quem deseja compreender melhor os desdobramentos do caso, suas conexões e o impacto internacional do escândalo, o Estadão preparou uma lista com oito filmes, séries e documentários que exploram a história sob diferentes perspectivas.

Jeffrey Epstein: Podre de Rico

Minissérie documental baseada no livro de James Patterson que expõe os crimes sexuais de Jeffrey Epstein a partir dos relatos das sobreviventes. Dividida em quatro episódios, a produção destaca depoimentos de vítimas como Virginia Giuffre e Maria Farmer, mostrando como o financista usou fortuna, influência e conexões poderosas para manipular jovens e evitar punições severas por anos. A série também revisita sua ascensão, as investigações, a prisão em 2019 e discute as falhas do sistema de Justiça que permitiram que os abusos se prolongassem. Disponível na Netflix.

A Grande Entrevista

A Grande Entrevista dramatiza bastidores da entrevista concedida pelo Príncipe Andrew à BBC em 2019 sobre sua ligação com Jeffrey Epstein. O filme acompanha o trabalho da equipe do Newsnight para viabilizar a conversa, que acabou provocando a queda pública do duque após declarações polêmicas e amplamente criticadas. Disponível na Netflix.

Sobrevivendo a Jeffrey Epstein

Minissérie documental em quatro episódios centrada nos relatos de sobreviventes do esquema de abuso e tráfico sexual comandado por Jeffrey Epstein. A produção dá voz a oito mulheres, como Virginia Giuffre e Courtney Wild, e detalha como o financista usava dinheiro, influência e uma rede de aliciadores, incluindo Ghislaine Maxwell para atrair adolescentes. Além de abordar o trauma das vítimas, a série acompanha a busca por justiça após anos de impunidade e revisita os desdobramentos até a prisão e morte de Epstein, em 2019. Disponível no Prime Video.

Ghislaine: Parceira No Crime

Série documental que revisita a história de Ghislaine Maxwell e seu envolvimento no esquema de tráfico sexual liderado por Jeffrey Epstein. A produção aborda sua participação no aliciamento de meninas, as conexões com figuras influentes e o processo judicial que levou à sua condenação, refletindo sobre poder, privilégio e impunidade. Disponível no Globoplay e Apple TV.

Príncipe Andrew, Maxwell e Epstein - O Escândalo Sexual

Documentário examina as conexões do Príncipe Andrew com o esquema de abuso sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Com entrevistas exclusivas, a produção detalha as acusações contra o membro da realeza britânica e as consequências políticas do escândalo, que resultaram em seu afastamento das funções públicas e ampliaram o debate sobre os vínculos da elite internacional com o caso. Disponível na Apple Tv e HBO Max.

Truth & Lies: Jeffrey Epstein

Série investigativa da ABC News composta por um especial de TV e um podcast em oito episódios que examina a vida, os crimes e a morte do financista. A produção reúne depoimentos de sobreviventes como Maria Farmer, Annie Farmer e Chauntae Davies, detalha o controverso acordo judicial firmado por Epstein em 2008, que reduziu drasticamente sua pena, e analisa o papel de Ghislaine Maxwell no esquema de aliciamento. A série também investiga como sua rede de contatos influentes e sua fortuna facilitaram os abusos, além de abordar a prisão em 2019, a morte na cadeia, considerada suicídio e as disputas judiciais posteriores envolvendo seu patrimônio. Disponível no YouTube.

A Very Royal Scandal

Minissérie em três episódios que recria os bastidores da entrevista de 2019 concedida pelo Príncipe Andrew à BBC. A produção aborda o escândalo envolvendo sua relação com Jeffrey Epstein, as acusações feitas por Virginia Giuffre e os desdobramentos que culminaram no afastamento do duque de suas funções públicas. Disponível no Prime Video.