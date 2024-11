54ª Edição do Circular Campina Cidade Velha ocorre neste domingo (01/12), em Belém; saiba mais

O dia 1º de dezembro marca o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e, além de promover uma programação sobre a diversidade e o respeito, a 54ª Edição do Circular Campina Cidade Velha trará também ações de sustentabilidade. A programação variada ocorre por três bairros fundadores de Belém: Campina, Cidade Velha e Reduto. Exposições, shows, gastronomia e outras atrações fazem parte da edição que abre o mês de dezembro.

VEJA MAIS

Para os que forem participar do evento, a dica da edição é levar latinhas ou garrafas pets para trocar pelo Ecocopo Circular. A cada 3 latinhas de cervejas ou 5 garrafas pets, o participante garante o Ecocopo exclusivo desta edição que pode ser trocado em diferentes pontos de troca. Praça do Carmo, Ateliê Jupati (no Fórum Landi – Praça do Carmo), no Corredor Guaymiaba, na Félix Rocque, e na Casa das Icamiabas (próximo à Sé), ambos na Cidade Velha, e na Vila Prana, no bairro do Reduto, serão os pontos que os participantes poderão garantir o seu brinde.

A programação Circular será das 8h até às 20h e permite o público circular por diversos espaços na capital paraense. Serão dois shows, sendo um na Campina, às 11h, com a apresentação da cantora Railídia, em frente ao Banco da Amazônia e do Mestre Ronaldo Silva, na Praça do Carmo, a partir das 18h, na Cidade Velha. Para a cantora paraense Railídia, seu show será especial por marcar o seu retorno ao Pará depois de uma longa temporada em São Paulo.

Além disso, a 11ª Edição do Circuitinho Circular convida a todos, especialmente as crianças, para conhecerem o patrimônio cultural da cidade. A concentração será na Praça do Carmo, às 8h30, antes de realizarem uma caminhada até o Palacete Pinho.

O Centro de Testagens e Aconselhamentos de Belém (CTA) também será destaque do Circuito Circular. Aberto para Testagens e Aconselhamentos, a unidade promove uma feirinha de artesanato e comidas, além de realizar uma blitz de prevenção com distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos, além de material informativo. Esta programação acontecerá das 8h às 14h, na Travessa Rui Barbosa, 1059 entre Boaventura da Silva e José Malcher. Essa e as outras programações podem ser conferidas no instagram oficial do Projeto Circular, o @circularcampinacidadevelha.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)