Fotoativa recebe a 50ª edição do projeto Circular

Neste domingo (07), a Associação FotoAtiva abre as portas para à 50ª edição do projeto Circular Campina Cidade Velha. Com uma programação iniciada pela manhã, que segue até às 18h, o espaço irá contemplar exposições, oficina de mini-pinhole, Café Fotográfico com Miguel Chikaoka, feirinha de produtos indígenas e brechó.

As Estações de Embarque Cultural fazem parte de um programa do Sesc Pará em parceria com espaços culturais diversos, nos quais são apresentados índices de exposições/instalações, e outras atividades realizadas pelo Núcleo de Fotografia do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, a fim de ampliar as possibilidades de compartilhamento da programação cultural daquela unidade.

A primeira ação dessa proposta se dá em colaboração com a FotoAtiva com o objetivo criar um fluxo de visitação aos espaços expositivos das duas instituições, ambas sediadas no Centro Histórico Comercial de Belém, e apresenta ao público um recorte da coleção de máquinas antigas, em fotografias, instalado em uma das paredes do salão principal da associação, tendo como destaque as réplicas da famosa máquina Mamute.

A exposição Confluência das Águas é resultado do projeto Encontro das Águas realizado com crianças e adolescentes em comunidades da ilha de Cotijuba e no município de Santa Izabel do Pará, fruto do Prêmio FCP 2023 de Incentivo à Arte e à Cultura, e também está à mostra no salão principal da associação, onde se dará ainda a finalização da oficina de mini-pinhole, com Moisés Araújo, sendo que novos participantes serão admitidos mediante inscrição no local.

A Oficina de Pinhole foi realizada durante os últimos três dias, com muito aprendizado. A proposta foi proporcionar a prática de elaborar e executar projetos de construção de câmeras pinhole.

Os alunos tiveram acesso ao processo de construção de uma mini pinhole e da importância para alcançar o resultado desejado na imagem. O passo a passo da sua montagem, o uso do laboratório e até mesmo a compreensão do tempo são alguns dos pontos fundamentais que fazem parte desse processo para a obtenção de uma imagem artesanal.

O Café Fotográfico do mês recebe Miguel Chikaoka que se dedica atualmente ao estudo e experimentação de práticas educativas pautadas em abordagens transversais do que constitui a gênese das imagens. A partir de 16h, ele nos convida a refletir sobre a potência e as possibilidades da fotografia artesanal no desenvolvimento de processos educativos e criativos, a partir de relatos sobre seus estudos e ações realizadas desde o início dos anos 1980.

“Este encontro dá início ao ciclo de preparação para o Pinhole Day Belém 2024, que será realizado dia 28 de abril”, antecipa Irene Almeida, presidente da FotoAtiva.

A programação vai receber ainda o Duo Brechó, uma feira de produtos artesanais indígenas, e comidinhas do Delícias da Nice, com entrada franca, a partir de 9h.

Agende-se

FotoAtiva no Circular #50

Data: hoje, 7

Hora: a partir de 9h

Local: Associação Fotoativa - Praça Barão do Guajará (Mercês), 19. Campina