UFPA e Projeto Circular oficializam cooperação para promover artes e memória em Belém

Na manhã desta terça-feira (8/10), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Associação Circular Campina Cidade Velha (Projeto Circular) oficializaram uma parceria já existente, através da assinatura de um Protocolo de Cooperação. O documento tem como objetivo promover a colaboração técnica, acadêmica, cultural e institucional entre as duas organizações. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o Reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, o Vice-Reitor, Gilmar Pereira da Silva, a Presidente do Projeto Circular, Adelaide Oliveira Pontes, a idealizadora do Circular, Makiko Akao, e a Diretora do Mercedários UFPA, Thais Sanjad, além de outros membros e entusiastas das artes da capital paraense.

Com a assinatura do novo protocolo, a UFPA e o Projeto Circular se comprometem a desenvolver ações conjuntas voltadas para a promoção das artes, preservação da memória, sustentabilidade e valorização do patrimônio histórico-cultural de Belém. Um dos resultados dessa parceria é a disponibilização de uma sala no espaço Mercedários UFPA para a realização de atividades do Projeto Circular.

Segundo o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, a universidade busca estabelecer parcerias com organizações que desenvolvem iniciativas em sintonia com as aspirações da sociedade.

“O fortalecimento de nossa cooperação com o Projeto Circular demonstra o compromisso da UFPA com a preservação e valorização do patrimônio cultural do Pará, especialmente do centro histórico de Belém", afirmou o reitor.

Makiko Akao, idealizadora do Projeto Circular, expressou sua satisfação com a formalização da parceria. “Estou emocionada! A colaboração que começou de forma simples, através de trocas de e-mails, agora se solidifica. Que o Circular possa seguir cada vez mais forte com o apoio da UFPA”, declarou.

O Projeto Circular, fundado em 2013 por um grupo de agentes culturais independentes, é um circuito cultural que visa revalorizar a área histórica de Belém. Seu foco está na melhor utilização das estruturas e edificações dos bairros Campina e Cidade Velha, áreas que marcam o início da história da capital paraense. O projeto organiza eventos abertos ao público, incluindo oficinas, rodas de conversa e visitas guiadas aos prédios históricos, visando aproximar a população dessas áreas de valor cultural.

Com mais de 10 anos de atuação, o Projeto Circular já realizou 53 edições do circuito cultural, com uma média de 4 mil participantes por edição, e conta com a colaboração de 40 parceiros. Além disso, o projeto produziu quatro documentários e organizou 11 edições do Circuitinho, uma versão voltada ao público infantil. Adelaide Oliveira Pontes, presidente do Projeto Circular, celebrou a formalização da parceria com a UFPA. “Com essa parceria oficial, teremos uma caminhada ainda mais assertiva, comprometida e prazerosa ao lado da universidade”, afirmou.

A UFPA mantém parceria com o Projeto Circular desde 2014, por meio do Fórum Landi, um espaço de extensão e pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade, dedicado à revitalização do centro histórico de Belém, especialmente às obras de Antonio Landi. Outras iniciativas da UFPA também têm participado do projeto, como o Roteiro Geo-Turístico e a Editora da UFPA, que realiza atividades no espaço do Fórum Landi e distribui vale-livros durante os eventos.