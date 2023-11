Edição extra do Projeto Circular encerra evento nacional MICBR em Belém

Uma edição extra do projeto Circular Campina Cidade Velha encerra com estilo o evento nacional MICBR – O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, neste domingo (12). O MICBR iniciou na última quarta-feira (8), no Hangar, com empreendedores das cinco regiões do país e de 17 países. O encerramento terá uma imersão no centro histórico de Belém, numa programação vasta, nos três bairros históricos da capital paraense, com participação de 30 espaços culturais criativos, além de museus, restaurantes e instituições ligadas à cultura e ao patrimônio. A programação completa está disponível nas redes sociais do Projeto Circular no perfil @circularcampinacidadevelha.

A realização do MICBR é do Ministério de Cultura (MinC) e Organização dos Estado Iberoamericanos (OEI). Nesta edição extra haverá a quinta edição do Circuitinho, que traz ações de educação patrimonial para crianças, e que desta vez traz como tema “Brincando entre as memórias da Cidade Velha”, que convida as crianças a caminhar pelas ruas do bairro, num passeio pela memória e pela história. A concentração é às 8h30 na frente do Museu do Estado do Estado do Pará - MEP, com saída às 9h, em direção à Praça do Carmo, onde as crianças participam de contação de histórias com Otânia Freire.

Na Praça do Carmo também estará a tenda do “Amazônia de Pé”, movimento nacional pela proteção das florestas e dos povos tradicionais, que reúne ativistas mobilizados em redes, ruas e rios de todas as regiões do país. Outro evento na praça será o “Circular Apresenta”, que no final da tarde terá um show de tambores e cantorias com o grupo Carimbó de Icoaraci. Intitulada "Encontros de Cantadores da Cultura Popular", a apresentação tem à frente os músicos Luizinho Lins e os mestres Lourival Igarapé e Nego Ray. A apresentação terá participação de Neia das Maracas, Silvio Barbosa, Buiu Mãos de Veludo, Gleidson Carrera e Ney Lima Pela Paz.

No bairro da Campina haverá no espaço TAPI-ÓKA, das 8h às 18h, localizado na Frei Gil de Vila Nova, nº 223, entre Manoel Barata e O de Almeida, a exposição e Feirinha Ancestral de Economia Afetiva - Kasa Amay. A partir das 10h, roda de conversa sobre Ancestralidade Alimentar, com Makini do Kilombo de Abacatal. Outra atividade no bairro ocorrerá no Espaço Cultural Valmir Bispo que soma-se ao Ateliê Jupati e Torô Gastronomia, na travessa Padre Prudêncio, nº 681, entre Carlos Gomes e Gama Abreu, das 9h às 17h. No local haverá a exposição “A Linha o Raio” com arquiteto e artista visual Nelson Carvalho, com direito a bate-papo e visita guiada pela exposição com o arquiteto e artista visual Nelson Carvalho, às 10h.

O Projeto Circular celebrará o recebimento da “Comenda Eneida de Moraes”, pelo Governo do Estado, que homenageia “Pessoa ou Projeto de Pertença do Patrimônio Cultural do Estado do Pará”.

“A semana já começou com notícia boa com a honraria que o Circular recebeu, a comenda Eneida de Moraes, pelo trabalho feito nesses 10 anos. E ainda teremos uma edição extra. É a segunda vez que temos uma edição fora do calendário oficial do projeto e o motivo muito nos alegra. A cidade está recebendo fazedores e pensadores da cultura do Brasil e até estrangeiros no MicBR e eles terão a oportunidade de circular no centro histórico no domingo e conhecer a potência da economia criativa que temos para depois, finalzinho da tarde, tudo terminar numa grande roda de carimbó na praça do Carmo”, destacou coordenadora do projeto, Adelaide Oliveira.

SERVIÇO: Circular Campina Cidade Velha

Data: domingo (12)

Horário: a partir das 8h

Locais: bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto

