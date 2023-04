Comitê Arte Pela Vida leva programação inédita ao Mercado de Carne, Ver-o-Peso, no Projeto Circular

Celebrando seus 10 anos de atividade, o Circular Campina Cidade Velha realiza a primeira edição de 2023, hoje, 2, das 8h às 20h, no centro histórico de Belém. A programação tem música, gastronomia, roda de conversa, exposição e feira e está descentralizada, nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. O Comitê Arte Pela Vida participa da edição com a Feira de Empreendedores.

Francisco Vasconcelos, Coordenador do Comitê Arte pela Vida contou que está levando de forma inédita ao Mercado de Carne Francisco Bolonha, no Complexo do Ver-o-Peso, o projeto Circular, com esta programação. Para ele, é um momento de ocupar a cidade com programações culturais e falar de saúde, conscientização, além de oferecer os artesanatos dos artesãos do grupo."Além de uma mega programação cultural, vamos ter o diferencial de estar levando os serviços de saúde para nossa programação. Haverá serviço médico, testagens, aferição de pressão arterial, controle de glicemia, teste rápido de HIV e prevenção com distribuição de preservativos masculinos e femininos", destacou.

O comitê tem 27 anos de atuação no Estado do Pará, levando conscientização à sociedade sobre o assunto de HIV/AIDS e, também, conta que a missão principal é garantir a dignidade das pessoas vivendo com HIV/AIDS. "Comitê Arte Pela Vida, somos um comitê de voluntárias/os que luta há 27 anos pela dignidade e integridade das pessoas vivendo com HIV/Aids no Estado do Pará, construindo ações que visam promover diálogos, orientações, informações e acolhimentos entre estado e sociedade civil, em prol da cidadania e dos direitos humanos, bem como a prevenção", arguiu.

Em 2021, o Comitê Arte Pela Vida foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, pela atuação em uma Sessão Especial na Alepa. A atuação foi apontada como uma das mais importantes nas áreas de assistência e saúde no Pará, de uma entidade não governamental.

Francisco agradece o apoio de quem colabora ao longo desses 27 anos de atuação e convida a população a participar da Feira dos Empreendedores. "Como é característico do Comitê sempre em suas ações estaremos falando de prevenção às ISTs. Teremos uma programação deliciosa a partir das 8h, juntamente com uma feira da diversidade com vinte empreendedores e comidas típicas. Estaremos com nossa loja Sustentável aberta durante toda a programação e também fazendo acolhimento às pessoas que quiserem maiores informações sobre HIV/AIDS dentro de nosso objetivo que é levar informação e prevenção", finalizou.



Circular tem programação ampla e para todos os públicos

O Circular Campina Cidade Velha chega a sua 44ª edição realizada ao longo de uma década de atividade na capital paraense. A coordenadora do projeto, a jornalista Adelaide Oliveira destaca as iniciativas parceiras que se somam ao projeto. Este ano, 30 instituições, entidades não governamentais e empreendedores se unem nesta edição. "Ela abre o ano que o circular celebra os 10 anos de trabalho em favor do centro histórico. O circular trabalha em rede, nesta edição específica temos 30 parceiros, de parceiros inclusive que estão atuando no centro histórico no mesmo período", iniciou.

"Eu destaco dois parceiros, o Comitê Arte Pela Vida, que faz uma ação com muitas horas de duração, no mercado de carne. Os palhaços trovadores fazem uma programação para as crianças e família. É importante termos programação para toda a família... Eu destaco essas ações, mas temos uma programação muito extensa, com artes visuais, etc", completou.

Além da programação, Adelaide destaca a iniciativa da "Moeda Verde", que estimula os circulantes a refletir sobre a questão da educação ambiental, um dos focos do projeto. "Vale reforçar a 'moeda verde circular', com esta iniciativa, para que as pessoas possam aderir à plataforma e usar o crédito verde da moeda digital. E perceber que separar o que você tem em casa, e separar no ecoponto, é uma forma de garantir renda a muitas pessoas que vivem deste material e se soma a essas iniciativas com o Instituto Alanchaster", comentou.

"A ideia é que a cada edição do circuito deste ano, trazer programações diversas. A ideia é que as pessoas tenham direito à cidade, fruição de arte e cultura no centro histórico. Ele não é o único lugar que ele pode circular. O da cidade velha se propõe a trabalhar a arte, educação ambiental, e o direito das pessoas à cidade, educação patrimonial", finalizou.

Serviço

Evento: Circular Campina Cidade Velha

Data: domingo, 2

Horário: 8h às 20h

Local: Campina, Cidade Velha, Reduto

Mais informações: @circularcampinacidadevelha

Programação - Arte Pela Vida

Local: Mercado de Carne Francisco Bolonha - Vero Peso

Horário: 9h às 16h



09h - Abertura

12:00h - Samba e Fé no Batuque

13:30- Jack Sainha

14:00h- Carimbó Selvagem

Participações: Iara Me, Alba Mariah e João da Hora

Feira da Diversidade: Empreendedores. Loja Sustentável Arte Pela Vida/ Brechó/ 2° Piso. Saúde: Exames, testagem, aconselhamento e informações. Gastronomia: Restaurantes e Comidas Típicas