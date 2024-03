4ª Mostra de Teatro Nilza Maria traz espetáculos com ingressos populares

Cinco espetáculos de diferentes companhias serão apresentados na 4ª Mostra de Teatro Nilza Maria, que inicia na próxima quarta-feira, dia 13 de março. A mostra acontecerá no Theatro da Paz, no período de 13 a 17 de março de 2024, sempre às 20h, exceto no dia 17, que será às 19h. A edição homenageará o diretor Geraldo Salles, do Grupo Experiência, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição às artes cênicas do Pará.

Essa primeira vez que a mostra ocorrerá no Theatro da Paz. As cinco peças apresentadas serão “Belém Bragança - Os trilhos da Esperança” (José Leal), “Gato por Lebre” (Saulo Sisnando), “O que não se diz apodrece em nós” (Paulo Santana), “Joana” (Edyr Proença) e “Picadeiro: Solo onde plantei minhas lágrimas” (Evanildo Mercês). Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Da Paz ou no site ticketfacil.com.br, no valor de R$ 2,00.

A curadoria do evento selecionou espetáculos paraenses de companhias que possuem experiência em festivais e temporadas fora da região, com base em critérios como originalidade, qualidade artística, relevância cultural, viabilidade técnica, inovação, diversidade e adequação ao tema ou propósito do evento. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Theatro da Paz.

Geraldo Salles - Às vésperas de completar 83 anos de idade, o renomado ator e diretor teatral Geraldo Salles mantém-se com atuação vibrante nos palcos. Celebrado como uma lenda viva do teatro paraense, Salles é o mentor por trás do prestigioso Grupo Experiência, uma instituição cultural que moldou a cena teatral local desde sua fundação em 1971.

Com uma trajetória profissional que abrange mais de seis décadas, Salles é uma figura emblemática cuja influência transcende as fronteiras do Pará. O legado é marcado por produções memoráveis, entre elas "Verde Ver-o-Peso", obra-prima que se tornou um símbolo do teatro regional. “Eu não esperava essa homenagem, mas se existe, que bom. Parabéns, não pela homenagem à pessoa, mas pela Mostra de Teatro Nilza Maria. Vida longa!”, declarou Salles.

Ao comentar sobre a importância do teatro para a sociedade, especialmente no contexto do Pará, ele se anima. “Uma vez, eu ouvi uma frase de alguém de teatro, acho que foi Pascoal Carlos Magno, um ator, poeta, teatrólogo, diplomata brasileiro e grande embaixador que fez o teatro da Juventude no Rio de Janeiro, que dizia que a cultura de um povo se mede pelo teatro que ele faz. Eu acho da maior importância o teatro em Belém do Pará como veículo de cultura para as pessoas aprenderem mais, admirarem e terem um contato maior com os artistas da terra e com a arte em geral”, complementou.

De acordo com diretor do Theatro da Paz, Edyr Augusto Proença, a seleção da mostra foi bem diversificada e as peças abrangem uma variedade interessante de gêneros, que vão desde o drama até a comédia. “Estamos extremamente orgulhosos de apresentar esta Mostra que celebra a arte do teatro e a capacidade de explorar as emoções humanas de maneira autêntica e comovente. Tudo foi pensado para democratizar e inserir as Artes Cênicas no cotidiano da cidade, transformando o consumo de teatro em um hábito, fomentando a economia da cultura e facilitando inclusive a adesão de ingressos”, finalizou o diretor.

Serviço: 4ª Mostra de Teatro – Nilza Maria

Data: período de 13 a 17 de março de 2024

Local: Theatro da Paz

Horário: às 20h, exceto no dia no dia 17/03 que será às 19h

Ingressos: R$ 2,00 na bilheteria do Da Paz ou no site ticketfacil.com.br