2ª edição de Magic Heroes começa nesta quarta, em Belém

A 2ª edição do Magic Heroes começa hoje, 11, na Fundação Cultural do Pará (Centur) e segue até o domingo, 15. O evento, que celebra a cultura Geek, reúne dubladores, terá espaço pet friendly e gamer, além de concursos de K-Pop e cosplayers Pet, horror e infantil, com prêmios em dinheiro. São mais de 20 atrações para todos os públicos.

Daniel Mimori é gestor e produtor de eventos e conta como surgiu a ideia do evento, que vem desde as suas inspirações da época de criança. "Eu mesmo já consumi muito, assistindo e acompanhando os animes e mangás. Minha avó mandava vídeo gravado, na época VHS pra gente assistir. Há 10 anos patrocinamos eventos desse segmento. E há seis anos venho planejando fazer o próprio evento. Até que em 2022 conseguimos tirar do papel", disse.

"Construir uma história a cada evento, mantendo e investindo cada vez mais. Promovendo um evento Geek pra família toda. Aumentar o tempo de convívio entre filhos e pais", completou falando sobre os objetivos do Magic Heroes.

O evento começa hoje, 11, a partir das 17h e vai até às 21h, já amanhã, 12, Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida começa às 9h até às 21h. Na sexta-feira, 13, a programação começa ao meio-dia e finaliza às 21h. No final de semana, no sábado, 14, inicia às 12h e encerra às 22h. E para finalizar o evento, no domingo, 15, o Magic Heroes abre às 9h e encerra as atividades às 20h. Ao longo da programação o evento terá Concurso Cosplay para todos, infantil, PET, horror, por conta da sexta-feira 13, é o principal. E os concursos de K-Pop Solo e Grupo.

O produtor cultural celebrou o aumento da procura por feiras e espaços Geek não só em Belém, como em outros municípios paraenses e destacou que muito do consumo se fortaleceu aqui no Estado do Pará, na década de 1990, com um desenho que marcou a geração. "Todo o consumo da cultura geek aqui no Pará e no Brasil, inicia com a exibição de Dragon Ball, lá nos anos 90, fazendo com que as animações orientais fossem popularizadas", iniciou,

"Aqui no Pará, temos uma grande influência devido ao processo da imigração japonesa, sendo notável esse grande consumo dos animes, músicas, roupas, comidas. Por isso vi uma oportunidade de criar o Magic Heroes e trazer novas experiências para os fãs", continuou.

Mimori reforça que o evento não é só a celebração da cultura pop, e sim um evento para a família, todos os públicos, e isso que eles gostariam de transmitir às pessoas. "O Magic Heroes é um evento voltado para a família, promovendo uma experiência única para todos. Além das programações, como concurso de K-Pop e cosplayers, que já são a marca do Magic Heroes, temos as ilustres presenças de personalidades famosas no mundo geek, como dubladores e influenciadores. Esse ano teremos a novidade do Mix Game", concluiu.

Daniel Mimori acredita que o evento está no caminho certo e para o ano que vem, já planeja a próxima edição, mas reforça que é indispensável a presença do público e que a iniciativa privada, também valorize e apoie eventos como estes. "A gente com certeza precisa de mais incentivo, de empresas privadas. Este ano, o Governo do Estado está dando apoio, via secretaria de cultura, e o nosso desejo é fazer ano que vem, em 2025, cinco anos, 10 anos, enriquecendo o entretenimento da Grande Belém", finalizou.

Serviço

Magic Heroes

Local: Centur - Centro Cultural Tancredo Neves

Data: 11 a 15 de outubro de 2023

Horários:

Quarta-feira (11), das 17h às 21h

Quinta-feira (12), 09h às 21h

Sexta-feira (13), das 12h às 21h

Sábado (14), 12h às 22h

Domingo (15), 09h às 20h

Mais informações: @magicheroesoficial no Instagram