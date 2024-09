11 de setembro: confira 10 filmes que retratam o ataque terrorista às Torres Gêmeas

Há 23 anos, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou um dos maiores ataques terroristas da história. O atentado contra o World Trade Center, o Pentágono e um voo na Pensilvânia, organizado pela Al Qaeda, marcou os Estados Unidos e deixou quase 3 mil mortos. O impacto dessa tragédia inspirou diversas produções cinematográficas e documentários, que buscam retratar os momentos aterrorizantes do ataque e suas consequências.

Naquele dia fatídico, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados. Dois deles foram lançados contra as Torres Gêmeas, em Nova York, outro colidiu com o Pentágono, em Washington, e o último, que tinha como alvo o Capitólio, caiu em um campo na Pensilvânia após a intervenção dos passageiros. Confira 10 filmes e documentários sobre o 11 de setembro:

1. As Torres Gêmeas (2006)

Este longa-metragem acompanha a história de dois agentes portuários que ficaram presos nos escombros do World Trade Center após os ataques. Com Nicolas Cage e Michael Peña, o filme é baseado em eventos reais e destaca a luta pela sobrevivência.

🎬 Onde assistir: Prime Video e Telecine

2. Voo United 93 (2006)

O filme conta a história dos passageiros do voo United 93, sequestrado no 11 de setembro, que se revoltaram contra os terroristas, impedindo que o avião atingisse seu alvo, possivelmente o Capitólio. O longa mostra os momentos finais de tensão a bordo e a coragem dos passageiros.

🎬 Onde assistir: Prime Video e Telecine

3. Tão Forte e Tão Perto (2011)

Essa obra segue a jornada emocional de Oskar Schell, um garoto de 11 anos que perdeu seu pai no ataque às Torres Gêmeas. O filme é uma adaptação do romance "Extremamente Alto & Incrivelmente Perto", abordando como a dor da perda pode levar a uma busca por significado e consolo.

🎬 Onde assistir: Prime Video e Apple TV

4. Fahrenheit 09/11 (2004)

Dirigido por Michael Moore, este documentário critica as ações do governo George W. Bush antes e depois dos ataques, questionando sua resposta e as ligações entre a família Bush e Osama Bin Laden.

🎬 Onde assistir: YouTube

5. Lembranças (2010)

Estrelado por Robert Pattinson, o filme narra a vida de um jovem cuja relação com seu pai é complicada por uma tragédia familiar. O pano de fundo é a Nova York dos dias que antecedem os ataques de 11 de setembro.

🎬 Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Telecine

6. A Hora Mais Escura (2012)

Este thriller acompanha a caçada a Osama Bin Laden após o 11 de setembro, sob a perspectiva de uma agente da CIA interpretada por Jessica Chastain. A produção detalha a operação que levou à morte do líder da Al Qaeda.

🎬 Onde assistir: Prime Video

7. O Relatório (2019)

Focado nas investigações pós-atentado, o filme explora a polêmica das torturas realizadas pela CIA para extrair informações de suspeitos terroristas, além da destruição de fitas de interrogatórios.

🎬 Onde assistir: Prime Video

8. Quanto Vale? (2021)

Este drama acompanha a difícil tarefa de calcular o valor das indenizações para as famílias das vítimas dos ataques. Kenneth Feinberg, interpretado por Michael Keaton, enfrenta dilemas morais ao tentar atribuir valor às vidas perdidas.

🎬 Onde assistir: Netflix

9. Come From Away: Bem-vindos a Gander (2021)

Musical baseado em uma história real, acompanha a cidade canadense de Gander, que recebeu 38 voos desviados após os ataques. O espetáculo foi filmado ao vivo e oferece uma visão única sobre como uma pequena comunidade se uniu para ajudar os passageiros.

🎬 Onde assistir: Apple TV

10. Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra ao Terror (2021)

Série documental lançada no 20º aniversário dos ataques, explora o impacto global do 11 de setembro, o surgimento da Al Qaeda e as consequências das ações dos EUA no Oriente Médio.

🎬 Onde assistir: Netflix

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)