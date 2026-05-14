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007: Amazon começa testes para novo James Bond, mas faz mistério sobre cotados

O próximo filme de James Bond será dirigido por Denis Villeneuve, que assume o comando após Cary Fukunaga

Estadão Conteúdo

A Amazon MGM Studios iniciou a busca pelo novo intérprete do espião James Bond, quase cinco anos após a despedida de Daniel Craig da franquia 007 em Sem Tempo Para Morrer (2021). Segundo a revista Variety, a diretora de elenco Nina Gold foi contratada para comandar os testes, que começaram há algumas semanas.

Veterana indicada ao Oscar de Melhor Direção de Elenco por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Nina Gold carrega uma reputação em Hollywood por ter envolvimento na seleção de elencos de grandes produções, como as séries Game of Thrones, The Crown, Bebê Rena e Slow Horses, além dos filmes Conclave, Wonka e Star Wars: O Despertar da Força, em que foi a responsável pela escalação de Daisy Ridley como Rey.

O próximo filme de James Bond será dirigido por Denis Villeneuve, que assume o comando após Cary Fukunaga. Segundo informações divulgadas em setembro do ano passado pelo Deadline, o cineasta canadense quer um ator jovem, desconhecido e britânico para o papel do espião.

Ao longo dos últimos anos, diversos nomes já foram ventilados entre os possíveis novos intérpretes, mas os produtores envolvidos atualmente no processo de seleção mantêm mistério sobre os verdadeiros cotados.

"Estamos dedicando o tempo necessário para fazer o processo com cuidado e profundo respeito", disse a produtora Courtenay Valenti no mês passado, durante a CinemaCon. "É a realização de um sonho para todos nós poder apresentar ao público este próximo capítulo, e é uma responsabilidade que levamos muito a sério."

Alguns dos atores já cotados ou especulados nos últimos anos incluem Tom Holland, Austin Butler, Jacob Elordi e Aaron Taylor-Johnson. Para fãs, fortes candidatos são Tom Hardy, Idris Elba e Henry Cavill. Mas, a depender da vontade de Villeneuve, talvez astros tão consolidados tenham poucas chances concretas.

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