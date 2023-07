Segundo semestre tem ao menos 1,5 mil vagas de concursos e PSS para a saúde no Brasil

Os concursos públicos e processos seletivos (PSS) para a área da saúde somam, ao menos, 1.556 vagas em todo o Brasil durante o segundo semestre. Os cargos são variados e vão desde agentes comunitários de saúde, motoristas de ambulâncias e técnicos em enfermagem, até médicos de diversas especialidades. As oportunidades, que podem chegar a até R$ 17 mil, são oferecidas nos níveis fundamental, técnico, médio e superior.

O maior salário entre os certames é no PSS da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A, de R$ 17.910,60. As vagas são específicas para as seguintes especialidades médicas: neonatologia, obstetrícia e ultrassom neo. Nesse caso, além da comprovação de ensino superior, o candidato deve apresentar o título de especialização e/ou pós graduação na área de atuação.

A prefeitura de Acari, no Rio Grande do Norte, tem um PSS aberto com inscrições até esta segunda-feira (17). O objetivo é formar cadastro reserva para o cargo de agente comunitário de saúde. A atuação dos profissionais contratados é em uma jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente a remuneração mensal de R$ 1.320. Os inscritos devem ter ensino médio completo e curso de qualificação básica para tentar as vagas.

Em Parobé, no Rio Grande do Sul, as inscrições para o PSS, que vai preencher 41 vagas de agente comunitário de saúde, também terminam nesta segunda-feira. O salário é de R$ 2.640 por mês para trabalhar por 40 horas semanais. A classificação dos avaliados será por meio de análise de currículos e frequência no curso introdutório. A contratação é para o período de doze meses, mas pode ser renovada em até dois anos.

Exército

As inscrições para o concurso que selecionará profissionais da saúde para os cursos da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ECFCEx) podem ser realizadas até o dia 02 de agosto deste ano. Ao todo, são 162 vagas disponíveis, divididas entre as áreas médicas (152), farmacêuticas (5) e odontológicas (5). Os interessados devem se inscrever por meio de endereço eletrônico, mediante o pagamento da taxa de R$ 150.

Pará

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) está com inscrições abertas para preencher cerca de 166 vagas destinadas a diversas áreas da saúde, como médicos, biomédicos, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Os interessados têm até o dia 17 de agosto para manifestar o interesse. Os cargos são efetivos para profissionais de nível médio e superior e a remuneração varia de R$ 1.387,95 a R$ 3.696,37.

A Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP), no sudeste do Pará, estará com inscrições abertas para o PSS com oferta de 612 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de julho de 2023. Os salários podem chegar a R$ 5.870,71 para psicólogos, biomédicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro do trabalho.

Outras áreas

O PSS também está ofertando 170 vagas para professores de educação básica II, com salário de R$ 2.459,55 e carga horária de 100h, para trabalhar nas zonas urbana e rural. O segundo maior número de vagas é para entrevistador social com 81 e salário de R$ 2.018,52 para carga horária de 40h semanais. Para nível médio, as vagas são para monitor social (69 vagas), cuidador social (36 vagas) e 03 vagas para técnico de enfermagem do trabalho.

Para quem tem ensino fundamental incompleto, estão sendo ofertadas 92 vagas, com salário de R$ 1.320,11, para as funções de auxiliar de serviços urbanos, coveiro, jardineiro e viveirista. Para auxiliar de cuidador social são 36 vagas e salário de R$ 1.636, 68, a exigência é que o candidato tenha ensino fundamental completo.

Concursos e PSS

Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina

Status: em andamento

Vagas: 20 (médico)

Salário: R$ 9.083,93

Secretaria Municipal de Saúde de Jaru (RO)

Status: inscrições contínuas

Vagas: 5 (Técnico em Enfermagem; Enfermeiro; Médico Clínico Geral; Motorista de Veículos Leves - Transporte de Emergência)

Salário: de R$ 1.045,00 a R$ 7.090,13

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

Status: em andamento

Vagas: 125 (diversas horas)

Salário: de R$ 3.125,75 a R$ 8.567,02

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

Status: em andamento

Vagas: 2 (médico pediatra)

Salário: R$ 8.567,02

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

Status: em andamento

Vagas: 94 (diversas especialidades médicas)

Salário: R$ 7.813,53

Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT)

Status: em andamento

Vagas: 3 (fiscal de vigilância e inspeção sanitária; auxiliar de saúde bucal)

Salário: de R$ 1.100,00 a R$ 1.212,33

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

Status: em andamento

Vagas: 30 vagas (médico)

Salário: até R$ 10.264,23

Prefeitura de Pitangui (MG)

Status: inscrições até 13/10

Vagas: 44 (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias)

Salário: R$ 2.640,00

Prefeitura de Moema(MG)

Status: inscrições até 21/09

Vagas: 2 (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias)

Salário: R$ 2.640,00

Prefeitura de Santa Luzia (MG)

Status: inscrições até 21/09

Vagas: 135 (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias)

Salário: R$ 2.640,00

Secretaria de Estado de Saúde do Pará

Status: inscrições até 17 de agosto

Vagas: 166 (diversas áreas da saúde)

Salário: R$ 1.387,95 a R$ 3.696,37

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde

Status: em andamento

Vagas: 10 (diversas especialidades médicas)

Salário: até R$ 17.910,60

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde

Status: em andamento

Vagas: 1 (médico plantonista na área de obstetrícia)

Salário: R$ 5.557,98

Prefeitura de Acari (RN)

Status: inscrições até 17/07

Vagas: não informado

Salário: R$ 1.320,00

Prefeitura de Parobé (RS)

Status: inscrições até 17/07

Vagas: 41 (Agente Comunitário de Saúde)

Salário: R$ 2.640,00