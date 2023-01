Concurso público da Receita Federal encerra inscrições nesta quinta; salários vão até R$ 21 mil

A Receita Federal encerra as inscrições para o seu concurso público nesta quinta-feira (19). Os interessados em concorrer a uma das vagas ofertadas devem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O edital prevê que o valor cobrado pela taxa de participação é de R$ 210, para o cargo de auditor-fiscal, e R$ 115, para o de analista-tributário.

Das 699 oportunidades, 230 são para a função de auditor-fiscal, com remuneração de R$ 21 mil, e 469 são para o posto de analista-tributário, com salários que chegam a R$ 11,6 mil. Os dois cargos exigem que os candidatos tenham diploma de graduação. Cada cargo terá 5% das vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 20% para negros.

Etapas

A avaliação dos participantes será por meio de uma prova objetiva; prova discursiva; pesquisa de vida pregressa; e curso de formação profissional. A primeira fase, referente à prova objetiva, será aplicada em todas as capitais do país, na data prevista de 19 de março de 2023, em dois turnos para cada cargo.

A prova para os candidatos será composta por questões de língua portuguesa; língua inglesa; raciocínio lógico matemático; estatística; economia e finanças públicas; administração geral; administração pública; auditoria; contabilidade geral e pública; fluência em dados; direito administrativo; direito constitucional; direito previdenciário; direito tributário; legislação tributária; legislação aduaneira.

O Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, será na modalidade de Ensino à Distância (EaD). Ao longo do curso, provas deverão ser feitas presencialmente nas cidades de Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE); São Paulo (SP), Curitiba (PR).