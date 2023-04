Pacote de concursos públicos federais deve ser anunciado nesta segunda

O primeiro pacote de concursos públicos autorizados para a administração federal deve ser anunciado nesta segunda-feira (10). A informação foi dada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista à Agência Brasil na última semana.

A autorização de novos certames federais já havia sido anunciada pela ministra em fevereiro, e o governo federal deve divulgar, ainda neste ano, três blocos de concursos públicos para recomposição de pessoal em algumas áreas ainda não detalhadas.

VEJA MAIS:

Embora não tenham sido divulgados os órgãos que serão contemplados, algumas das seleções mais aguardadas para este ano são as do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Banco Central (BC), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Há orçamento do governo para a contratação de pessoal, de forma a serem priorizados os órgãos com maior necessidade de servidores, de acordo com a ministra. "Várias áreas estão com dificuldades. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso", disse.

E também já está confirmada a realização de um processo seletivo para contratações temporárias emergenciais na Agência Nacional de Mineração (ANM). A expectativa é de que o edital seja divulgado no decorrer dos próximos dias.

Reajuste

Ainda na entrevista, Dweck falou do reajuste dos servidores, reforçando que o aumento de 9% acordado com o funcionalismo agora está em fase de adequação nas rubricas da Lei Orçamentária 2023, por parte do Congresso Nacional.

“Assim que ele for aprovado, o governo pode encaminhar o reajuste dos servidores. A meta, temos conversado com os líderes no Congresso, é que tenhamos uma aprovação célere desse projeto, que seja aprovado ainda no mês de abril e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio”, disse. Também está previsto um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação.