Inscrições do concurso do TCM-PA encerram nesta terça-feira (31)

Encerra nesta terça-feira (31) o prazo para efetuar a inscrição do concurso público do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA). Estão sendo ofertadas 74 vagas, sendo 70 imediatas para os cargos de técnico e auditor de controle externo e mais quatro vagas de cadastro de reserva para o cargo de conselheiro-substituto.

Os candidatos podem realizar as inscrições través do site da organizadora do concurso, a Consulplan. A taxa de inscrição para o posto de conselheiro substituto será no valor de R$ 30, enquanto que para os cargos de técnico de controle externo e auditor de controle externo será de R$ 33 e R$ 42,50, respectivamente. Haverá reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para pessoas pretas, pardas, quilombolas ou indígenas.

VEJA MAIS

Os candidatos ao cargo de auditor, na área jurídica, devem ter diploma de bacharelado em direito. Para a vaga de auditor, na área contábil, é exigido graduação em contabilidade. Já para os cargos de controle externo (engenharia), o candidato deve ter diploma em uma das áreas de engenharia (ambiental, civil e elétrica). Também há oportunidade para os candidatos de nível médio que podem se inscrever para a vaga de técnico de controle externo.

A remuneração indicada no edital para os novos servidores é de R$ 33.689,11 para o cargo de Conselheiro Substituto; de R$ 6.888 para o cargo de Auditor de Controle Externo e de R$ 3.577,50 para a função de Técnico de Controle Externo.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas a todos os cargos, em Belém. A segunda etapa do concurso será a avaliação de títulos para candidatos com o nível superior, aprovados após a primeira fase.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).