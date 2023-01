Governo do Pará abre seleção para o Hospital Gaspar Viana; veja como se inscrever

O governo do Pará abriu, nesta segunda-feira (23), processo seletivo para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana para preenchimento de 170 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Das vagas ofertadas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência (PcD) em cada função.

As contratações serão de caratér temporário e as inscrições podem ser feitas a partir do próximo dia 25 de janeiro, nesta quarta-feira, e seguirão até o dia seguinte, 26 de janeiro. Os candidatos poderão se inscrever, exclusivamente, por meio do site do Sipros.

As vagas para o nível fundamental são para os cargos de auxiliar de serviços gerais e copeiro. Já para os candidatos de nível médio, as chances são para auxiliar administrativo, motorista e técnico de enfermagem (em diversas especialidades).

Para os cargos de nível superior as oportunidades são para enfermeiro (em diversas especialidades), farmacêutico, fisioterapeuta, médico (em diversas especialidades), nuticionista e psicólogo. Também estão sendo ofertadas vagas para o cargo de perfusionista, com especialidade em circulação extra-corpórea (perfusão), para candidados com graduação em biomedicina, biologia, enfermagem, farmácia ou fisioterapia.

A jornada de trabalho para os novos contratados será de 30 horas semanas. As remunerações variam entre R$ 1.215,50 e R$ 2.053,54, com acréscimo de gratificações e auxílios.

A seleção compreenderá três etapas:

Inscrição , de caráter habilitatório

, de caráter habilitatório Análise documental e curricular , de caráter eliminatório e classificatório

, de caráter eliminatório e classificatório Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)