Com mais de 130 vagas, inscrições para concurso da Semas encerram nesta segunda (30)

Os candidatos interessados em disputar uma vaga no concurso púbico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) tem até hoje para efetuar suas inscrições. Ao todo, foram abertas 136 vagas para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35, mais gratificações e outras vantagens, dependendo do cargo. O certame busca ainda a formação de cadastro de reserva.

Os interessados em participar do concurso podem efetuar suas inscrições, exclusivamente via internet, no site da Cetap, banca organizadora do certame, até as 23h59 de hoje e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 51 para os cargos de nível médio e R$ 80,00 para os cargos de nível superior. A data prevista para realização das provas objetiva e discursiva é dia 5 de março de 2023.

Para os candidatos com ensino médio, as oportunidades são para Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Infraestrutura e Técnico de Laboratório.

Já para quem tem nível superior, há vagas para técnico em gestão pública com formação nas seguintes áreas: Administração, Biblioteconomia, Ciência Contábeis, Ciências Econômicas e Serviço Social.

Também há oportunidades para técnico em gestão de meio ambiente, com formação em Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Geografia, Geologia, Letras, Meteorologia, Pedagogia, Serviço Social, Turismo e Zootecnia.

De acordo com o edital, o concurso será realizado em 2 etapas, sendo que a primeira é de avaliação de conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de níveis médio e superior. Essa prova será realizada nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. O exame terá duração de 5 horas e será no turno da manhã para o cargo de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior. Já a segunda etapa, será realizada apenas para os cargos de nível superior com a avaliação de títulos, de caráter classificatório.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).