Ideflor Bio oferta 15 vagas de emprego no Pará; inscrições são gratuitas e começam nesta semana

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de servidores temporários em quatro municípios do Pará: Belém, Monte Alegre, Santarém e Soure. As oportunidades são para os cargos Assistente Administrativo, Auxiliar Operacional, Motorista e Técnico em Gestão Ambiental, e estão disponíveis para profissionais de níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, dependendo da função. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 3.321,57, conforme o cargo, e a remuneração base é acrescida de demais vantagens.

A seleção terá etapa de análise documental e curricular, e ainda entrevista pessoal, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrições

Para concorrer, o interessado deve se inscrever pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). O prazo de inscrição começa nesta quinta-feira (1) e termina na sexta-feira (2). Não será cobrado nenhum valor para participação no processo seletivo.

Os candidatos selecionados devem assinar um contrato administrativo com duração de 12 meses, que pode ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração.

A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais

Vagas

As vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior estão distribuídas em quatro municípios do Pará. Confira as oportunidades:

Belém

Assistente Administrativo: Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função.

Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função. Auxiliar Operacional: Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Fundamental. Experiência mínima de 24 meses na função.

Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Fundamental. Experiência mínima de 24 meses na função. Técnico em Gestão Ambiental – Biólogo: Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter diploma de Curso de Graduação de Nível Superior em Ciências Biológicas ou Biologia, e Mestrado em Educação Ambiental, além do registro no órgão de classe competente e experiência mínima de 24 meses na área ambiental em órgãos públicos e/ou privados.

Monte Alegre

Técnico em Gestão Ambiental – Biólogo: Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter diploma de Curso de Graduação de Nível Superior em Ciências Biológicas ou Biologia, e Mestrado em Educação Ambiental, além do registro no órgão de classe competente e experiência mínima de 24 meses na área ambiental em órgãos públicos e/ou privados.

Santarém

Assistente Administrativo: Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função.

Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função. Motorista: Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter nível fundamental de escolaridade; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “D” ou “E com registro de atividade remunerada, e experiência mínima de 24 meses na função de motorista profissional.

Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter nível fundamental de escolaridade; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “D” ou “E com registro de atividade remunerada, e experiência mínima de 24 meses na função de motorista profissional. Técnico em Gestão Ambiental – Engenheiro Florestal: Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens. Cargo exige diploma de Graduação de Nível Superior em Engenharia Florestal e registro no órgão de classe competente, além da experiência mínima de 12 meses na área ambiental em órgãos públicos e/ou privados.

Soure

Assistente Administrativo: Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função.

Vencimento Base R$ 1.320,00 *Acrescido de demais vantagens / Candidato precisa ter certificado de conclusão de Curso de Ensino Médio e certificado de Curso Básico de Informática de no mínimo 40 horas. Experiência mínima de 24 meses na função. Técnico em Gestão Ambiental – Bacharel em Direito: Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens. Necessário diploma de Graduação de Nível Superior em Bacharel em Direito e experiência mínima de 24 meses na área jurídica em órgãos públicos.

Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens. Necessário diploma de Graduação de Nível Superior em Bacharel em Direito e experiência mínima de 24 meses na área jurídica em órgãos públicos. Técnico em Gestão Ambiental – Contador: Vencimento Base R$ 1.845,32 + Gratificação de Nível Superior R$ 1.476,25 = R$ 3.321,57 *Acrescido de demais vantagens. Função exige diploma de Graduação de Nível Superior em Ciências Contábeis e experiência mínima de 24 meses na área ambiental em órgãos públicos e/ou privados.