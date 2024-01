PSS da Semec inscreve gratuitamente até esta terça; são 1.530 vagas e salários de até R$ 7,2 mil

O prazo para inscrição no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação de Belém termina às 18h desta terça-feira (30). Estão sendo ofertadas 1.530 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior, com oportunidades no Grupo Magistério da pasta de educação.

Confira aqui o edital completo

Para participar do certame, os interessados devem fazer a inscrição na área do PSS no site da Prefeitura Municipal de Belém. Não será cobrada nenhuma taxa. As inscrições começaram nesta segunda-feira.

A seleção contará com etapa de análise curricular e documental para todas as funções e ainda entrevista, exclusivamente, para os candidatos à função técnica especializada de Tradutor e Intérprete de LIBRAS e Professor Licenciado Pleno - LIBRAS.

Os candidatos serão convocados para a contratação temporária na rede municipal de ensino conforme a opção feita no ato da solicitação de inscrição. Os salários variam de R$ 1.679,51 a R$ 7.293,09, dependendo do cargo.

Conforme o edital, o resultado do PSS está previsto para ser divulgado em 7 de fevereiro, e também será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Belém.