Prefeitura de Belém abre processo seletivo com 1.530 vagas e salário de até R$ 7 mil; acesse edital

A Prefeitura de Belém anunciou nesta segunda-feira (29) o lançamento do Edital 001/2024-PMB/SEMEC, marcando o início do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que tem como objetivo a contratação de 1.530 profissionais. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, contemplando desde o fundamental até o superior, com vagas disponíveis no Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Os salários podem chegar a R$ 7.293,09 no caso, por exemplo, de professor licenciado pleno dos anos iniciais do ensino fundamental.

Acesse o edital aqui.

Os interessados em participar do processo seletivo têm os dias 29 e 30 de janeiro para realizar suas inscrições, as quais devem ser feitas por meio do site. Todas as informações e orientações detalhadas podem ser encontradas no edital disponibilizado.

O resultado do PSS está previsto para ser divulgado em 7 de fevereiro, e também será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Belém.