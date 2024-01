Polícia Científica do Pará abre 82 vagas de trabalho em 11 municípios; inscrições são gratuitas

A Polícia Científica do Pará vai ofertar 82 vagas de trabalho temporários no Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado nesta semana e que começará a receber inscrições na próxima segunda-feira (29). Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), em onze municípios paraenses. As informações estão no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), onde é possível acessar os editais e realizar a inscrição.

Confira os editais da seleção

EDITAL Nº 01/2024 - provimento de vagas em funções temporárias de Nível Fundamental e Médio

EDITAL Nº 02/2024 - provimento de vagas em funções temporárias de Nível Médio e Superior

Veja os municípios com vagas abertas:

Abaetetuba

Altamira

Belém

Bragança

Castanhal

Marabá

Tucuruí

Parauapebas

Paragominas

Santarém

Itaituba

Cargos e salários

As vagas são para os cargos de Auxiliar Operacional, Motorista, Assistente Administra, Auxiliar técnico de perícias (nas áreas de Necropsia, Laboratório, Mecânica, Radiologia e Informática), Arquivista e Perito Médico Legista. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$2.492,73, dependendo do cargo, acrescidos de vantagens legais.

Inscrições

Conforme os editais, as inscrições estarão abertas na segunda (29) e na terça-feira (30). Para participar da seleção, o candidato deve entrar no site do Sipros e realizar o procedimento necessário, preenchendo os dados solicitados. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Etapas da seleção

O PSS terá etapa de análise curricular e documental e, para alguns cargos de nível superior e médio, os candidatos farão também uma entrevista. Os profissionais selecionados vão assinar contrato administrativo com duração de 12 meses, que pode prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração.