PSS da Semec tem salário de R$ 7,2 mil para professor de Libras atuar em Belém; confira

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) terminam nesta terça-feira (30). São 1.530 vagas para diversos cargos, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior, com oportunidades no Grupo Magistério da pasta de educação.

O PSS oferece vagas para Professor de Libras, Professor de Língua Espanhola e Professor para Sala de Recursos Multifuncionais. Os salários são de R$ 7.293,09. Também há vagas para Técnico em Áudio Descrição e Intérprete de Libras, com remuneração de R$ 6.630,08.

Para professor em sala de recursos multifuncionais, estão disponíveis 40 vagas em ampla concorrência e duas para Pessoas com Deficiência (PcD). Segundo o edital, a remuneração para as funções de Professor conta com todas as vantagens inerentes a função, incluindo a hora pedagógica.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, através do site da Prefeitura Municipal de Belém, na área do PSS.

A seleção dos candidatos será feita através de análise curricular e documental para todas as funções. Para os candidatos a Tradutor e Intérprete de LIBRAS e Professor Licenciado Pleno - LIBRAS, haverá também uma etapa de entrevista. As entrevistas ocorrerão no dia 06 de fevereiro no Centro de Referência e Inclusão Educacional (CRIE) Gabriel Lima Mendes. As informações detalhadas serão divulgadas para cada candidato.

Os candidatos serão convocados para a contratação temporária na rede municipal de ensino conforme a opção feita no ato da solicitação de inscrição. O resultado final do PSS está previsto para ser divulgado no dia 7 de fevereiro e estará disponível no site oficial da Prefeitura de Belém.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Semec

Inscrições: Até 30 de janeiro de 2024

Site: prefeitura.belem.pa.gov.br

Salários: De R$ 1.679,51 a R$ 7.293,09

Vagas: 1.530

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)