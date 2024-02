Governo do Pará abre vagas de emprego temporárias na Secom; inscrições são gratuitas

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) está realizando um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. São seis vagas abertas, sendo cinco delas para o cargo de Assistente Administrativo, que exige certificado de conclusão de curso do ensino médio e cujo vencimento base é de R$ 1.315,50, acrescido de vantagens. A outra vaga é para Técnico em Gestão de Informática - nesse caso, é necessário diploma do curso de graduação de ensino superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados e/ou Engenharia da Computação. O salário base para o profissional com nível superior é de R$ 3.104,35, mais vantagens.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção devem se cadastrar no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (PSS) do governo do Pará. As inscrições abrem nesta terça-feira (6) e terminam na quarta-feira (7).

VEJA MAIS

Conforme o edital, o PSS terá etapa de análise documental e curricular e mais a entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

O contrato administrativo terá duração de doze meses, prorrogável por igual período, a critério da Secom. Os candidatos selecionados terão uma jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.