Banco do Nordeste abre inscrições para concurso de nível médio nesta sexta-feira (02)

Começam nesta sexta-feira (02) as inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que vai ofertar 710 vagas para o cargo de Analista Bancário. A escolaridade exigida é de nível médio, e os aprovados deverão atuar em capitais e cidades do interior de todos os estados da Região Nordeste. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h, no site da Fundação Cesgranrio, no valor de R$ 65, e irão até o dia 9 de março.

Acesse aqui o edital

De acordo com as regras do certame, 410 vagas serão para contratação imediata, com 82 reservas para pessoas negras e 21 reservas para pessoas com deficiência. O restante das vagas (300) formarão um cadastro de reserva: 60 delas serão reservadas para pessoas negras, e 15 para PCDs. O cargo possui remuneração inicial de R$ 3.788,16 e jornada de 30 horas semanais. Por meio do edital, o BNB informa que a função oferece benefícios, como: auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche e seguro de vida em grupo.

A prova do concurso do BNB está marcada para 28 de abril, e será composta por 60 questões de múltipla escolha: 20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de junho, após avaliação biopsicossocial e aferição da autodeclaração étnico-racial dos candidatos que concorrem às vagas para pessoas negras.