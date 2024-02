Emater abre inscrições do PSS com vagas em 11 municípios do Pará e salários de até R$ 4,3 mil

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER-PARÁ) abriu nesta segunda-feira (5) as inscrições do seu Processo Seletivo Simplificado (PSS) que busca a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior em onze municípios do Pará. Estão sendo ofertadas 17 vagas para os cargos de Extensionista Rural (Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Alimentos ou Tecnólogo em Alimentos e Engenheiro Florestal), Técnico em Recurso Humanos Psicólogo), e Técnico em Planejamento (Engenheiro Civil), todos para profissionais com nível superior. Há ainda oportunidade para Assistente de Administração, para quem tem nível médio de formação.

Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 4,3 mil, dependendo da função.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Bragança, Faro, Jacundá, Marituba, Monte Alegre, Óbidos, Oeiras do Pará, Rurópolis, Santarém, Terra Alta e Terra Santa.

Inscrições

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (PSS), até as 23h59min desta terça-feira (6). A seleção terá análise documental e curricular e mais entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados assinarão um contrato de doze meses, que pode ser prorrogado por igual período à critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da EMATER-PARÁ.

Veja as vagas abertas

Nível superior: salário de R$ 4.309,58

Extensionista Rural (Engenheiro Agrônomo): municípios de Jacundá, Marituba, Monte Alegre, Óbidos, Oeiras do Pará, Rurópolis, Santarém e Terra Santa.

municípios de Jacundá, Marituba, Monte Alegre, Óbidos, Oeiras do Pará, Rurópolis, Santarém e Terra Santa. Extensionista Rural (Engenheiro Agrônomo): municípios de Faro, Marituba e Terra Alta

municípios de Faro, Marituba e Terra Alta Extensionista Rural (Engenheiro de Alimentos ou Tecnólogo em Alimentos): Bragança

Bragança Extensionista Rural (Engenheiro Florestal): Marituba

Marituba Técnico em Recurso Humanos Psicólogo): Marituba

Marituba Técnico em Planejamento (Engenheiro Civil): Marituba

Nível Médio: salário de R$ 2.030,38

Assistente de Administração: Marituba