Com provas em Belém, Anatel abre concurso com 50 vagas e salários de R$ 16,4 mil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está realizando um concurso público para preencher 50 vagas imediatas e formar cadastro reserva no cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, que exige nível superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de fevereiro. Com oportunidades divididas entre seis especialidades, as vagas garantem um salário inicial de R$ 16.413,35, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As provas estão previstas para o dia 26 de maio, em Belém, no Pará, e nas demais capitais do país.

Veja aqui o edital completo do concurso público da Anatel

Para participar da seleção, os interessados devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até o dia 26 de fevereiro - as inscrições abriram no dia 26 de janeiro. Será cobrada uma taxa de participação de R$ 130, mas candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do pagamento.

Etapas do concurso

Conforme o edital, o certame terá provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas na data provável de 26 de maio em todas as capitais do país. Na segunda etapa, os candidatos devem realizar o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, em Brasília, Distrito Federal.

Vagas

O cargo é o de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, que exige nível superior. As oportunidades estão divididas entre seis especialidades.

Ciências Contábeis - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis (3 vagas)

Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis (3 vagas) Ciências de Dados - Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação (15 vagas)

Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação (15 vagas) Direito - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Direito (8 vagas)

Diploma de conclusão de curso de nível superior em Direito (8 vagas) Economia - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Econômicas (4 vagas)

Diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Econômicas (4 vagas) Engenharia - Diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações (10 vagas)

Diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações (10 vagas) Geral - Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação (10 vagas)