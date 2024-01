Com 40 vagas e salários de R$ 20,9 mil, concurso do Ministério da Fazenda abre inscrições

A partir das 16h desta segunda-feira (29) estarão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que irá ofertar 40 vagas para o cargo auditores federais de finanças e controle, disponível a profissionais com diploma de graduação em qualquer área. O salário inicial é de R$ 20.924,80. Conforme o edital, as provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em todas as capitais do país - incluindo Belém, no Pará - na data provável de 02 de junho de 2024.

Veja aqui o edital completo

Inscrições

Os interessados em participar do certame podem se inscrever até as 16h do dia 04 de março de 2024, conforme o horário oficial de Brasília (DF). Será cobrada uma taxa no valor R$ 160,00, mas candidatos que pertençam à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, e doadores de medula óssea, podem pedir isenção do valor até esta quarta-feira (31).

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o site da FGV, instituição responsável pela organização do concurso.

Etapas do concurso

O Concurso será realizado em etapa única com provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e procedimento de Heteroidentificação e Perícia Médica para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e para candidatos com deficiência. Haverá provas em Belém e nas demais capitais do país.

Vagas

Das 40 vagas, 28 são para ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 8 para candidatos negros. Todas são para auditores federais de finanças, com exigência de nível superior em qualquer área e salários de R$ 20.924,80, mas os cargos têm diferentes especificações. Veja:

Auditor federal de finanças e controle (Econômico financeira): 18 vagas

Auditor federal de finanças e controle (Econômico financeira - Contratações): 2 vagas

Auditor federal de finanças e controle (Contábil): 7 vagas

Auditor federal de finanças e controle (Tecnologia da Informação - Operação e Infraestrutura): 5 vagas

Auditor federal de finanças e controle (Tecnologia da Informação - Transformação Digital): 8 vagas

Os candidatos aprovados, depois de nomeados, serão lotados e terão exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília.