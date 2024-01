Concurso Unificado: saiba como escolher o melhor bloco e elencar prioridades entre cargos

Com inscrições abertas e ofertando mais de seis mil vagas, o Concurso Público Nacional Unificado tem gerado dúvidas entre os candidatos, entre elas a escolha do bloco temático e como se dará a classificação. A seleção é voltada para carreiras de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 23 mil, para diferentes cargos de 21 órgãos do Poder Executivo Federal.

VEJA MAIS

As oportunidades estão distribuídas por oito blocos temáticos, sendo eles: bloco 1, de infraestrutura, exatas e engenharias; bloco 2, de tecnologia, dados, e informação; bloco 3, de ambiental, agrário e biológicas; bloco 4, de trabalho e saúde do servidor; bloco 5, de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos; bloco 6, de setores econômicos e regulação; bloco 7, de gestão governamental e administração pública; e bloco 8, para nível intermediário. Confira no infográfico o número de vagas disponíveis para cada bloco.

Segundo a professora de concurso público e colunista do Grupo Liberal, Karina Jaques, só será possível se inscrever para um dos blocos temáticos, mesmo que o candidato tenha qualificação para todos. O primeiro critério para escolha, portanto, é a formação. “Nível fundamental não entra, então ele tem que observar se tem nível médio ou superior. Se eu só tiver nível médio, não posso concorrer nos editais de 1 a 7, então já elimino e vou direto para o 8”, declara.

Dentro de cada bloco há cargos para diversos órgãos. Além da formação, também há outros critérios para escolher o bloco, especialmente se o candidato possuir nível superior, que terá mais opções. “Vamos imaginar que ele quer uma área, um cargo específico, que está no bloco 4. Então, ele pode escolher a partir do cargo de preferência”, diz.

A escolha pelo órgão também pode ser viável, de acordo com Karina. “Tem uma pessoa que foi minha aluna em um preparatório para a ANS [Agência Nacional de Saúde], de nível médio. Ela quer a ANS, não quer outro lugar. Ela mora no Rio, quer trabalhar no mesmo órgão, na mesma cidade, então ela vai para o bloco que tem a ANS, não vai fazer opção por outros cargos. Já outro aluno quer ser auditor fiscal do trabalho, no bloco 4, mas ele vai escolher outras opções, já que, para ele, não tem problema ir para outro cargo”, detalha.

Há ainda como escolher a partir do peso das disciplinas. A professora lembra que as disciplinas terão pesos diferentes de acordo com o cargo escolhido. Esta, segundo ela, é uma análise mais elaborada, mas que é possível fazer. Seja qual for a maneira escolhida por cada candidato, não será necessário, após a decisão, se basear em todos os editais - apenas no do bloco de sua preferência.

Ranking de preferência

Um dos diferenciais do Concurso Unificado é que os candidatos poderão escolher mais de um cargo em cada bloco, devendo ainda elencar as funções por prioridade - o chamado ranking de preferência. Basicamente, essa escolha é feita por gosto ou interesse pessoal. Supondo que um candidato quer concorrer a três cargos diferentes, deve pensar na sua primeira opção, a segunda e a terceira, na ordem de preferência.

“Se o sonho da pessoa é aquele cargo, tem que ir pela preferência. Mas é possível escolher pelo critério da qualificação ou habilitação específica, porque, por exemplo, o bloco 1 é o das engenharias e arquitetura. Se tem um cargo que exige formação em arquitetura e outro que exige qualquer nível superior, seria mais inteligente a pessoa escolher primeiro o cargo, porque vai concorrer com um número menor de pessoas, só os arquitetos”, avalia.

Já o terceiro critério seria, novamente, o peso das disciplinas - o candidato optaria pelo cargo que conta mais pontos para determinada disciplina. “Vamos supor que eu seja muito bom naquela disciplina ligada a políticas públicas, então quais são os cargos que têm mais peso nisso? É só ver quais são os cargos que têm aquela disciplina que o candidato é bom, que a probabilidade de acertar é maior”.

Classificação e convocação

A classificação de cada candidato também tem causado dúvidas. Karina Jaques explica: “O candidato pode escolher quantos cargos ele conseguir se enquadrar, mas a prova é uma só. As disciplinas terão um peso para cada função: 1, 2, 3, 4, 5. Para o segundo cargo, essas mesmas disciplinas vão ter pesos diferentes. No terceiro também. O edital diz que o candidato vai ter uma nota final ponderada, igual aos somatórios de outras notas, de conhecimentos gerais mais específicos (P1 e P2), mais a prova discursiva, mais os títulos se tiver etc”, explica.

O que vai acontecer, de acordo com a especialista, é que, quando o candidato fizer a soma das notas da prova discursiva, objetiva e de títulos, vai ter uma nota final ponderada conforme o cargo que ele escolheu. “Se ele escolheu cinco cargos, aquela mesma prova vai dar resultados diferentes de pontuação para cada um deles, de acordo com o que respondeu e com o peso de cada disciplina. Então, ele pode estar em um cargo em quinto colocado, no outro em vigésimo, no outro em décimo, e vai ser chamado conforme o ranqueamento que ele fez”, afirma Karina.

Detalhes do Concurso Unificado

Blocos temáticos

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias – 727 vagas

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação – 597 vagas

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas – 530 vagas

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor – 971 vagas

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – 1.016 vagas

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação – 359 vagas

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública – 1.748 vagas

Bloco 8 – Nível Intermediário – 692 vagas

Principais regras

Só é possível se inscrever para um dos blocos temáticos.

A pessoa pode concorrer a diferentes cargos dentro de um mesmo bloco temático, inclusive a todos, desde que cumpra os requisitos necessários.

No momento da inscrição, o candidato deverá elencar os cargos e especialidades por prioridade - ranking de preferência.

A pontuação do participante nas provas será considerada para todos os cargos incluídos no ranking de preferência

Cada cargo terá pontuações diferentes, sendo que a nota do candidato para a primeira função poderá ser diferente da segunda, mesmo respondendo às mesmas questões