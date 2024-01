Três órgãos federais somam 450 vagas em concursos públicos, com salários de até R$ 20,9 mil

O ano de 2024 começou com diversas oportunidades para os concurseiros. Para além do Concurso Público Nacional Unificado, que oferta mais de seis mil vagas para dezenas de órgãos do Executivo, há outros certames já abertos para este ano que prometem movimentar o mercado. Juntos, três deles somam 450 vagas.

Na área da saúde, o destaque é o concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que já tem edital publicado. São oferecidas 50 vagas de nível superior, além da formação de cadastro de reserva, para a carreira de especialista em regulação e vigilância sanitária. Dessas chances, 36 são para ampla concorrência, 11 para candidatos negros e três para Pessoas com Deficiência (PcD).

Quem organiza a seleção é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para se inscrever, basta acessar o site do organizador até as 18h do dia 16 de fevereiro. A taxa será de R$ 160. O valor inicial da remuneração será de R$ 16.413,35, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os cargos, de especialista em regulação e vigilância sanitária, são divididos em: área 1, que exige diploma em engenharia química, de materiais, mecânica ou agronômica, além de química ou bioquímica; área 2, com graduação em farmácia; área 3, que requer formação em biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia ou veterinária; e área 4, para pessoas graduadas em análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistema de informação, informática e engenharia de computação, de sistemas ou de redes.

Ainda na área da saúde, estão abertas as inscrições para o concurso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a oferta de 300 vagas de nível superior, para os cargos de analista de gestão em saúde (100 oportunidades), pesquisador em saúde pública (100) e tecnologista em saúde pública (100), distribuídas em diversas especialidades.

A remuneração básica será de R$ 5.735,29, mais benefícios como auxílio-alimentação e adicionais de titularização por especialização, mestrado e doutorado - o salário pode chegar a R$ 13.686,72. Os interessados podem se candidatar até o dia 5 de março, pagando uma taxa de R$ 150 a R$ 200, no site da Fiocruz.

Banco Central

Também há vagas abertas para ingresso no Banco Central (BC), que oferece 100 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva, no cargo de analista. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, pagando uma taxa no valor de R$ 150.

O cargo ofertado de analista do Banco Central inclui as áreas de economia e finanças e tecnologia da informação, que exigem diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Já a remuneração será de R$ 20.924,80, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Concursos previstos em 2024

Há ainda vários editais previstos para serem lançados em 2024, como o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que deve ofertar 94 vagas para contratação imediata de profissionais de níveis médio e superior.

A confirmação veio após o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, anunciar que quer retomar a seleção para efetivos. Posteriormente, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, ratificou o certame no canal oficial do YouTube do governo federal. Caso o concurso saia do papel, será a primeira vez que a entidade realiza um certame em 12 anos.

Já a Caixa Econômica Federal fez a contratação de uma banca organizadora: a Fundação Cesgranrio, que também está participando da organização do Concurso Nacional Unificado.

A expectativa é de que o certame da Caixa com todas as regras seja publicado em fevereiro, com a oferta de quatro mil oportunidades. A previsão de lançamento do edital foi dada pela própria instituição no último dia 13 de janeiro, e a oferta deve contemplar cargos de nível médio e técnico. O próximo passo para a abertura das vagas do concurso Caixa é o lançamento do edital.

Também há expectativa de realização, em 2024, do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Plenário do Conselho Nacional da Previdência Social, realizado em 3 de agosto do ano passado, aprovou a proposta orçamentária para 2024, que reconhece a necessidade de um novo certame para reposição de vagas imediatas no instituto. A ideia seria de preencher pelo menos 9.229 postos até o ano que vem.

"[Resolução resolveu] consignar a necessidade de realização de concurso público e de contratação de 7.655 servidores da carreira do Seguro Social INSS e de 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, para garantir a melhoria do atendimento pela previdência social, e da execução das políticas públicas", consta no documento. A realização, no entanto, ainda não foi devidamente autorizada pelo governo federal.

Serviço:

Concurso da Anvisa

Vagas: 50

Salário: R$ 16.413,35

Inscrições: até 16/2, neste site

Taxa: R$ 160

Concurso da Fiocruz

Vagas: 300

Salário: R$ 5.735,29, mais benefícios, podendo chegar a R$ 13.686,72

Inscrições: até 5/3, neste site

Taxa: De R$ 150 a R$ 200

Concurso do Banco Central

Vagas: 100

Salário: R$ 20.924,80

Inscrições: até 20/2, neste site

Taxa: R$ 150