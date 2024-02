Concurso Nacional Unificado: confira vagas e salários para nível superior em qualquer formação

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro no site da Fundação Cesgranrio, irá selecionar mais de 6 mil servidores públicos para atuarem em diversos órgãos federais. Dentre as vagas que exigem nível superior, 1.875 admitem qualquer área de formação. Essas oportunidades aparecem em seis dos oito blocos temáticos que compõem o concurso. Para concorrer em qualquer cargo de nível superior, o valor das inscrições é de R$ 90.

De acordo com as regras do CPNU, é possível concorrer simultaneamente a mais de um cargo, dentro do mesmo bloco temático. Só no Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública) há 1090 vagas, distribuídas em 13 cargos, para qualquer pessoa que tenha um diploma de nível superior.

O cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, cujo salário é de R$ 8.336,82, está ofertando 480 vagas. Elas estão divididas entre o Blocos 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) e 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos), para alocação nos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); da Justiça e Segurança Pública (MJSP); dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC); e da Educação (MEC).

As 145 vagas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, no MGI, foram distribuídas nos blocos temáticos 1, 2, 4, 5, 6 e 7, com remuneração de R$ 20.924,80.

Confira, abaixo, a lista completa de cargos do CPNU para nível superior com qualquer formação, incluindo o número de vagas e os respectivos salários:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharia (15 vagas)

10 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Salário: R$ 16.413,35

– Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Salário: 5 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Salário: R$ 20.924,80

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação (35 vagas)

20 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Salário: R$ 7.938,73

– Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Salário: 15 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – MGI. Salário: R$ 20.924,80

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor (30 vagas)

20 vagas para Analista Técnico de Políticas Sociais – MGI. Salário: R$ 8.336,82

– MGI. Salário: 10 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – MGI. Salário: R$ 20.924,80

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (520 vagas)

10 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais - Inep. Salário: R$ 7.938,73

- Inep. Salário: 460 vagas para Analista Técnico de Políticas Sociais - MGI, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Ministério da Educação (MEC). Salário: R$ 8.336,82

- MGI, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Ministério da Educação (MEC). Salário: 20 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – MGI. Salário: R$ 20.924,80

– MGI. Salário: 30 vagas para Analista Técnico Administrativo – Ministério dos Povos Indígenas (MPI). Salário: R$ 5.488,70

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação (185 vagas)

30 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Aneel. Salário: R$ 16.413,35

– Aneel. Salário: 35 vagas para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Salário: R$ 16.413,35

– Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Salário: 30 vagas para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários – Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Salário: R$ 16.413,35

– Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Salário: 15 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – MGI. Salário: R$ 20.924,80

– MGI. Salário: 50 vagas para Analista de Comércio Exterior – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Salário: R$ 20.924,80

– Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Salário: 25 vagas para Especialista em Previdência Complementar – Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Salário: R$ 14.010,09

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública (1090 vagas)

90 vagas para Analista Técnico-Administrativo – Advocacia Geral da União (AGU). Salário: R$ 6.761,72

– Advocacia Geral da União (AGU). Salário: 102 vagas para Analista Administrativo – Incra. Salário: R$ 5.212,29

– Incra. Salário: 238 vagas para Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – Incra. Salário: R$ 5.212,29

– Incra. Salário: 20 vagas para Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais – Inep. Salário: R$ 7.938,73

– Inep. Salário: 106 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Salário: R$ 6.662,68

– Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Salário: 18 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia – Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Salário: R$ 6.662,68

– Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Salário: 50 vagas para Analista Técnico-Administrativo – Ministério da Cultura (MinC). Salário: R$ 5.488,70

– Ministério da Cultura (MinC). Salário: 182 vagas para Analista Técnico-Administrativo – MGI. Salário: R$ 5.488,70

– MGI. Salário: 80 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – MGI. Salário: R$ 20.924,80

– MGI. Salário: 100 vagas para Analista Técnico-Administrativo – MJSP. Salário: R$ 5.488,70

– MJSP. Salário: 50 vagas para Analista Técnico-Administrativo – MDIC. Salário: R$ 5.488,70

– MDIC. Salário: 45 vagas para Analista Técnico-Administrativo – Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Salário: R$ 5.488,70

– Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Salário: 9 vagas para Analista Administrativo – Previc. Salário: R$ 12.953,29

Dicas para os candidatos

Elton Marinho, professor de Redação para concursos públicos há 19 anos, explica que em todas as provas dos blocos 1 ao 7, haverá questões do tipo discursivas. Elas tratarão de conhecimentos específicos (a depender de cada edital) e exigirão atenção ao comando. Para os concorrentes aos cargos em qualquer área de formação superior, Marinho recomenda leitura atenta dos anexos que detalham o conteúdo programático.

“Já temos 1 milhão de inscritos neste concurso, e o Bloco 4 tem chamado mais atenção dos candidatos. A orientação do próprio governo federal é ficar atento aos conteúdos publicados pelo CanalGov, no YouTube”, recomenda Marinho. O professor de Redação acrescenta uma dica sobre o estilo de questões discursivas elaboradas pela Cesgranrio, banca organizadora do certame: “Obedeça à ordem dos tópicos e exponha conhecimento técnico-científico. Diferentemente da redação do Enem, a argumentação nessa prova não pode ser tão opinativa”, finaliza.