Concurso público da PM Pará: inscrições para cargo de oficial terminam nesta sexta-feira (13)

Os candidatos interessados em entrar no quadro de servidores da Polícia Militar do Pará (PM/PA) devem se apressar. O prazo de inscrições para o concurso público da corporação está quase terminando. Aqueles que desejam entrar na carreira de oficial devem se inscrever até a próxima sexta-feira (13). Já os que pretendem concorrer a uma das vagas de praça (soldados) têm até a próxima terça-feira (17) para fazer o cadastro necessário.

CONFIRA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA PRAÇAS

CONFIRA AQUI O EDITAL DO CONCURSO PARA OFICIAL

Ao todo, os editais do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará ofertam 4.400 vagas, sendo 4 mil vagas para praças (3.200 para o sexo masculino e 800 para o feminino) e 400 para oficiais (320 vagas para o sexo masculino e 80 para o feminino). O concurso também busca a formação de cadastro de reserva.

Requisitos

Podem concorrer candidatos com idades entre 18 e 30 anos. Para entrar na Polícia Militar, é necessário comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares; estar em pleno exercício dos direitos políticos; gozar de saúde física e mental; não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público; ter altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher; ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar; ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no comportamento bom, se for o caso; ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo “B”.

Para o cargo de praça, também é exigido certificado de conclusão de curso de nível médio. Já para concorrer ao cargo de oficial, o candidato precisa ter diploma de conclusão de curso de graduação Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Inscrições

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Pará estão sendo feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a empresa responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do concurso público e seleção de candidatos. A taxa de inscrição custa R$ 109,22 para os candidatos a praça e R$ 123 para oficiais.

Provas

As provas serão realizadas em dias distintos, 10 e 17 de dezembro, nas seguintes cidades:

Belém (Região Metropolitana),

Santarém (Oeste),

Marabá (Sudeste),

Altamira (Oeste),

Redenção (Sul)

Itaituba (Sudoste)

Salários

O aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 1.320,03 durante a realização do Curso de Formação de Praças, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, já na condição de Soldado da PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.923,71, mais auxílio-alimentação.

No caso dos oficiais, durante a realização do CFO/PM, será concedida uma remuneração no valor de R$ 5.728,08 e auxílio-alimentação. Já na condição de Aspirante-a-Oficial PM, passará a receber a remuneração de R$ 5.896,56.