Retificação do Edital do TSE Unificado aumenta o número de vagas

Na última terça-feira, dia 4 de junho, foi publicada a primeira retificação do Edital do concurso do TSE Unificado, aumentando o número de vagas ofertadas de 389 para 412, o que favorece as chances de nomeação imediata dos candidatos aprovados.

Além do aumento do número de vagas, a retificação também ajustou a jornada de trabalho para o cargo de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social e fez alterações no tópico de Noções de Direito Eleitoral (apenas para Analista Judiciário – Área: Administrativa e; Técnico Judiciário – Área: Administrativa) dos conhecimentos básicos (subitem 15.2 do Edital).

Uma curiosidade sobre este edital é a ausência de disciplinas de Conhecimentos Básicos que costumam ser consideradas difíceis para uma grande parte dos candidatos. Não foram cobradas disciplinas como Informática e Raciocínio Lógico, por exemplo. Na parte da prova objetiva de Conhecimentos Básicos foram cobradas as disciplinas de Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Direito Administrativo (com algumas exceções para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária), além destas disciplinas cada cargo tem suas matérias de Conhecimentos Específicos. Uma outra vantagem para os candidatos que se preparam para este concurso é a ausência de prova discursiva, exceto para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária.

Portanto, concurseiro, se você ainda estava em dúvida se faria ou não este concurso, é a hora de colocar em prática seus objetivos e intensificar os estudos.

O cargo de Escrivão da Polícia Civil do Pará é um dos cargos cobiçados pelos concurseiros.

O concurso para a Polícia Civil do Pará, já autorizado e com comissão formada para a escolha da banca organizadora, é um dos mais esperados para este segundo semestre.

Com um total de 237 vagas autorizadas, sendo 100 vagas para o cargo de Escrivão, a iminência do concurso movimenta os concurseiros que pretendem conquistar uma vaga, lotando as salas de aula e mentorias na preparação para a carreira. Destas vagas, o cargo de Escrivão é sem dúvida o mais cobiçado.

E para trazer mais detalhes sobre a carreira de Escrivão da Polícia Civil do Pará, a coluna entrevistou Alethea Bernardo, que é Escrivã da Polícia Civil do Pará e contou como foi sua preparação e como é a atuação dentro da instituição.

A Escrivã Alethea orientou os candidatos da seguinte forma:

1. A carreira de Escrivão de Polícia muda a vida do concurseiro.

2. Estude sem parar porque o concurso vem.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.