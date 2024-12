Prova dos Correios ocorrerá no próximo domingo

Os candidatos às vagas do Correios já estão na reta final de estudo, com prova no próximo domingo (15/12/2024).

O concurso atraiu 2.050.506 de inscritos, concorrendo a 3.511 vagas distribuídas entre os cargos de Agente de Correios (Carteiro) e Analista de Correios. Para o cargo de Agente, que exige ensino médio completo, são oferecidas 3.099 vagas. Já para Analista, destinado a profissionais com nível superior, são 412 vagas disponíveis.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é a instituição responsável pela organização e execução do concurso e as provas objetivas para ambos os cargos serão no modelo de múltipla escolha, sendo que o cargo de Analista, haverá também uma prova discursiva (redação).

Nesta semana final siga esta rotina:

Revisão Focada: Priorize a revisão dos conteúdos de maior peso e frequência nas provas anteriores. Utilize resumos, mapas mentais e esquemas para facilitar a memorização.

Resolução de Questões: Pratique com questões de concursos anteriores organizados pelo IBFC, especialmente aquelas relacionadas aos Correios. Isso ajudará a familiarizar-se com o estilo da banca e identificar possíveis armadilhas.

Simulados: Realize simulados cronometrados para treinar o gerenciamento do tempo durante a prova e identificar áreas que necessitam de reforço.

Cuidados Pessoais: Mantenha uma rotina de sono adequada, alimente-se de forma equilibrada e pratique atividades físicas leves, como de costume, para reduzir o estresse. É comum ter uma noite de sono agitada na noite de véspera da prova, portanto, descanse e durma bem durante a semana. Diminua o ritmo porque você precisa estar bem no próximo domingo.

Documentação e Logística: Verifique com antecedência o local de prova e separe os documentos necessários, como identidade original com foto e comprovante de inscrição.

Lembre-se de que a preparação adequada, aliada ao equilíbrio físico e emocional, é fundamental para um bom desempenho. Confie no seu esforço e dedicação ao longo dessa jornada.

Boa sorte!

Professora Karina Jaques faz uma retrospectiva dos concursos de 2024 e aponta quais editais são aguardados para 2025

O ano novo está chegando e com ele as expectativas por novos editais. Para ajudar os concurseiros que incluíram “passar no concurso” como meta de 2025, a Coluna fez uma análise retrospectiva dos concursos de 2024 e apontou quais concursos são esperados para 2025.

Karina Jaques destacou duas dicas importantes para quem quer começar o ano se preparando para seu novo concurso:

1- Organize seu cronograma e material de estudo.

2 - Comece estudando as disciplinas básicas do concurso que você pretende fazer. Se ainda não foi publicado edital, use como referência o edital anterior.

