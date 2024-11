Concurso dos Correios bate recorde de inscritos

Quase 1,7 milhão de pessoas se inscreveram no concurso dos Correios, cujas inscrições se encerraram no último dia 28 de outubro. Esse número supera o recorde anterior da própria empresa, registrado em 2011, quando mais de 1,1 milhão de candidatos disputaram vagas.

Agora, a seleção visa preencher 3.511 vagas, das quais 3.099 são de nível médio para o cargo de carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26 e benefícios. As outras 412 vagas são destinadas a cargos de nível superior em diversas áreas, que oferecem remuneração inicial de R$ 6.872,48. Dos quase 1,7 milhão de inscritos, mais de 1,5 milhão concorrem aos postos de carteiro, distribuídos por todas as regiões do Brasil, enquanto 111 mil candidatos disputam as posições de nível superior.

O Concurso Nacional Unificado (CNU), lançado em agosto de 2024 e inspirado pelo Enem, centralizou a seleção de servidores para 21 órgãos públicos, reunindo mais de 2,1 milhões de inscritos.

Para muitos, a novidade representa uma simplificação no processo de ingresso no serviço público, ao integrar as vagas de diversos órgãos em uma única prova. Essa abordagem foi adotada pela primeira vez neste ano e tem atraído cada vez mais participantes aos concursos.

A próxima etapa do concurso dos Correios prevê a divulgação das inscrições efetivadas no dia 26 de novembro. Candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas poderão recorrer nos dias 27 e 28. O edital de convocação, com a lista dos participantes e os locais de prova, será publicado em 6 de dezembro, com os exames marcados para 15 de dezembro.