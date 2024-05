Prova do CNU foi adiada e há risco de novos adiamentos

Na véspera da tão esperada prova do CNU, que ocorreria no dia 05/05/2024, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos decidiu adiar a prova em todo o território nacional. Como já era esperado, devido às fortes chuvas ocorridas há dias no Rio Grande do Sul e à situação de calamidade pública, reconhecida pelo Governo Federal, não seria possível a aplicação das provas naquele estado-membro. O adiamento já era esperado, mas havia a dúvida se ocorreria apenas no Rio Grande do Sul ou em todo o Brasil.

A medida de adiamento em todo o território nacional, tomada pelo Governo Federal, tornou-se a mais sensata, apesar de bastante tardia. Adiar apenas em um estado-membro poderia gerar possíveis judicializações questionando as provas, caso uma aplicação fosse considerada mais difícil que a outra. Apesar dos gastos com a logística abortada, adiar para todos foi a melhor saída.

O MGI ainda não divulgou nova data, mas já há boatos que será no dia 18/08/2024, o que não foi confirmado. O que foi garantido pela Ministra Esther Dweck é que serão aproveitadas as mesmas provas, já que não foram violadas e estão sob a custódia das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência. E também poderão ser revistos os locais de prova, principalmente no Rio Grande do Sul que precisará de tempo para reconstruir muitos locais.

A FGV também já anunciou o adiamento da aplicação das provas do concurso da Comissão de Valores Mobiliários que seria aplicada dia 26/05/2024 e a Caixa Econômica Federal deve adiar a aplicação da sua prova, marcada para o mesmo dia, tudo devido às condições climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul.

Concurseiros, a corrida por uma vaga para o TCE já começou!

Lançado o edital para 50 vagas para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, concurseiros já iniciaram ou intensificaram sua preparação.

É hora de estudar!

Para auxiliar os concurseiros que vão fazer prova para o TCE-PA, a coluna entrevistou Carina Luz - Delegada, Professora de Direito Penal e Mentora para carreiras públicas. Carina trouxe orientações importantes para melhorar o desempenho na disciplina Direito Penal para quem vai fazer o concurso do TCE-Pa. Ela deu duas dicas importantes:

1. Faça um cronograma de estudo e siga criteriosamente o edital.

2. Leitura da legislação específica do TCE e treino de questões da FGV.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.