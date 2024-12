Guarda Municipal em alta: concursos prometem vagas e oportunidades em 2025

O ano de 2025 promete ser movimentado para aqueles que sonham com uma carreira na Guarda Municipal. Entre os concursos já confirmados e os que estão no radar das administrações municipais, destacam-se as oportunidades para Guarda Municipal nos municípios de Marabá e Belém. Confira os detalhes e prepare-se para essas grandes oportunidades!

Prefeitura de Marabá: 126 Vagas Confirmadas

A Prefeitura de Marabá lançou o edital para o concurso público que oferece 126 vagas para o cargo de Guarda Municipal. A banca organizadora será a FADESP, e o salário inicial é de R$ 1.839,39. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB. As inscrições ocorrem no período de 18 de fevereiro a 18 de março de 2025 e a Prova Objetiva será 13 de abril de 2025 com 40 questões, distribuídas entre as disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Municipais, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos.

Belém: Expectativa para 400 Vagas

Outra grande novidade é o concurso para a Guarda Municipal de Belém. O prefeito eleito, Igor Normando, anunciou que o concurso para a Guarda Municipal de Belém será uma das prioridades da sua gestão. A previsão é de que o certame oferte 400 vagas, ampliando significativamente o efetivo atual, que conta com 1.170 servidores.

Embora ainda não haja data definida para o lançamento do edital, o prefeito destacou que o concurso será realizado após a conclusão do estudo de impacto orçamentário. Este será o primeiro concurso da Guarda Municipal de Belém desde 2012, quando foram ofertadas 272 vagas.

No ano da COP 30, aumentar o efeito da Guarda Municipal será uma necessidade para tornar mais eficientes os serviços executados pela corporação.

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de Guarda Municipal e contribuir diretamente para a segurança e o bem-estar do município.

Português será disciplina cobrada em todos os cargos da Embrapa

A Embrapa está com inscrições abertas até o dia 07/01/2025, com prova marcada para o dia 23/03/2025, sob a organização da Banca CEBRASPE.

Para auxiliar os concurseiros que vão fazer o concurso da Embrapa, a coluna entrevistou o Professor de Língua Portuguesa e Redação Celso Flexa, que trouxe orientações importantes para melhorar seu desempenho nas disciplinas.

O professor apontou duas dicas essenciais:

CEBRASPE não é o tipo de banca “gramatiqueira” que faz perguntas diretas, ela quer que o candidato aplique o conhecimento.

Nas provas discursivas é muito comum a CEBRASPE cobrar temas de Administração e Ética.

