Concurso do TJPA dá mais um passo para o lançamento do novo edital

Na última quarta-feira, 07/08/2024, o TJPA publicou a Portaria nº 3867/2024-GP que cria a comissão responsável pelo novo concurso público da instituição.

A Comissão é formada por servidores públicos que terão a função de planejar e apresentar o projeto básico do concurso e acompanhar todas as demais fases do certame até a sua homologação. Os membros serão responsáveis por detalhar os cargos, requisitos, etapas, número de vagas e outras informações essenciais. Além disso serão responsáveis pelos procedimentos legais para a escolha da banca organizadora.

Já foi anunciado aqui nesta coluna que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizou o novo concurso para servidores do tribunal. Como o atual concurso ainda está vigente até outubro, esperava-se que os trâmites do novo certame iniciassem logo depois de expirado o atual concurso, mas o TJPA está se adiantando de forma eficiente.

A Portaria ainda destaca que o concurso público será de provas e títulos para provimento de cargos das carreiras técnica e auxiliar do quadro efetivo do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Há informações de que atualmente o TJPA tem 363 cargos vagos, sendo 182 para Analista, 41 para Oficial de Justiça Avaliador e 140 para Auxiliar. Tal quadro de vacâncias deve ser suprido com o novo concurso, que provavelmente ofertará um número menor de vagas com o acréscimo dentro do cadastro de reserva.

Tribunal Superior Eleitoral movimenta os concurseiros

Um dos grandes concursos deste segundo semestre é sem dúvida o Concurso Unificado do TSE, pela amplitude do concurso, pela quantidade de vagas e pelo prazo super confortável para que o candidato se prepare.

E para ajudar os concurseiros que acompanham a nossa coluna e estão se preparando para o concurso do TSE Unificado, entrevistamos a professora Letícia Carvalho, que ministra a disciplina Administração Pública, que é conteúdo específico para o cargo de Técnico Judiciário.

Letícia destacou duas dicas importantes:

1- Estude as disciplinas com material teórico voltado para a banca CEBRASPE.

2- Treine questões da CESBRASPE e vá acrescentando conteúdo de estudo com base nas provas anteriores.

