Como estudar para concursos e OAB e curtir as festas de fim de ano?

Fim de ano chegou e com ele as luzes, os reencontros e aquela energia contagiante das festas natalinas e de réveillon. Para quem está na jornada de estudos para concursos ou a OAB, o desafio é duplo: como equilibrar a preparação e aproveitar os momentos com a família e os amigos sem peso na consciência?

A primeira regra é clara: o equilíbrio é seu maior aliado. Entenda que você não precisa escolher entre estudar ou celebrar. Ambos cabem na sua rotina com organização e flexibilidade. Antes de tudo, revise seu planejamento. Se suas metas para dezembro são rígidas, ajuste-as com realismo. Estudar a quantidade rotineira de horas nos dias normais e reduzir as horas de estudo nos dias de festa já é uma estratégia eficaz.

Priorize qualidade, não quantidade. Estude com foco total e elimine distrações. Sessões curtas, mas concentradas, são mais produtivas do que longas horas com a mente dispersa. Aproveite as manhãs, quando as festas ainda não começaram, para se dedicar aos conteúdos mais complexos.

Durante as celebrações esteja presente. Não deixe que a culpa roube sua alegria. A conexão emocional com as pessoas queridas recarrega sua energia e renova sua motivação para voltar aos estudos. Além disso, as festas podem ser um momento de ressignificar seu propósito.

Depois das comemorações volte ao ritmo sem procrastinar. O segredo do sucesso não está em evitar as festas, mas em retomar a rotina de estudos com disciplina e consistência. Lembre-se: ninguém é uma máquina. Você está construindo seu futuro com esforço e equilíbrio e viver os momentos felizes faz parte da jornada.

Neste fim de ano, celebre suas conquistas por menores que pareçam. Reconheça que você está mais perto do seu sonho. E quando o relógio marcar meia-noite lembre-se: um novo ano começa, e ele traz novas chances para vencer.

Boas festas, excelentes estudos e um 2025 de aprovações!

BANPARÁ ainda está com inscrições abertas

O Banpará está com inscrições abertas até o dia 16/01/2025, com prova marcada para o dia 16/03/2025, sob a organização da Banca CETAP.

Para auxiliar os concurseiros que vão fazer o concurso do Banpará, a coluna entrevistou o Professor de Conhecimentos Bancários, concursado do Banpará e Mentor Rômulo Trindade, que trouxe orientações importantes para melhorar seu desempenho na disciplina.

Rômulo apontou duas dicas essenciais:

1 - Conhecimentos Bancários é disciplina de grande importância na prova e há assuntos que sempre são cobrados. Estude todos, mas especialmente Estrutura do Sistema Financeiro Nacional e Produtos Bancários.

2 - Tenha um Cronograma de Estudos, faça Simulados e se possível seja orientado por um Professor ou Mentor.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.