2ª edição do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) avalia mais de 23 mil candidatos

O Exame Nacional da Magistratura (ENAM) é uma iniciativa inédita no Brasil, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa unificar e padronizar o processo seletivo para ingresso na carreira da magistratura. O exame é uma resposta à necessidade de modernizar e tornar mais eficiente o processo de seleção de juízes, garantindo maior uniformidade e equidade nos critérios avaliativos em todo o país.

A última edição do ENAM, realizada em 20 de outubro de 2024, apresentou alguns avanços em relação à primeira edição. Enquanto o primeiro exame teve como foco principal a padronização do conteúdo, a 2ª edição aprimorou a metodologia de avaliação, incorporando questões mais complexas e casos práticos que exigiam do candidato uma análise profunda e aplicação dos princípios constitucionais e legais à realidade jurídica brasileira. Além disso, houve um equilíbrio maior entre questões objetivas e subjetivas, proporcionando uma avaliação mais completa das capacidades do candidato.

Uma das grandes vantagens do ENAM é a democratização do acesso à magistratura, uma vez que candidatos de todos os estados passam por uma seleção única, sem a necessidade de se inscreverem em diferentes concursos regionais. Isso também beneficia o Poder Judiciário ao padronizar o nível de conhecimento exigido dos juízes, evitando discrepâncias nos critérios de seleção de diferentes tribunais.

Por outro lado, um ponto de crítica é que o ENAM pode desconsiderar particularidades regionais que, em alguns casos, são importantes na atuação de magistrados em tribunais específicos. Além disso, a unificação pode tornar o processo mais competitivo, o que pode ser um desafio para candidatos que, anteriormente, podiam escolher entre diversas provas.

Contudo, o ENAM representa um grande avanço em termos de uniformização e modernização do Judiciário, mas ainda enfrenta desafios, especialmente no equilíbrio entre um processo seletivo nacional e as peculiaridades locais dos tribunais.

Marcell Menezes orienta os candidatos à Magistratura

Para auxiliar quem vai fazer o concurso da Magistratura, a coluna entrevistou o Mentor de Carreiras Jurídicas Marcell Menezes que já foi aprovado em diversos concursos, como o de juiz do TJAL. Ele trouxe orientações importantes para melhorar o desempenho na preparação para o concurso par juiz. Ele destacou o seguinte:

1 - Faça muitas questões para não ser surpreendido(a) com o estilo das perguntas no dia do Exame.

2 - Faça simulados para treinar sua adaptação em relação ao tempo da prova e quantidade de questões.

