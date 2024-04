Viva os documentários!

A história do cinema é rica em obras notáveis em uma variedade de formatos criativos. A ficção, com sua conexão mais próxima com a fantasia e outras realidades, frequentemente cativa a maioria do público. Em contraste, os documentários, que capturam o registro fílmico de nossa realidade por meio da visão de seus realizadores, muitas vezes não recebem a atenção devida dos espectadores. Raramente um documentário alcança sucesso de público, embora seja frequentemente reconhecido pela crítica especializada por sua capacidade de realizar diferentes abordagens cinematográficas e interpretar o mundo por meio de fatos, em oposição à ficção.

Alguns dos mais marcantes filmes da história do cinema são documentários, e sempre me cativam como cinéfilo. Recordo-me de obras como "Corações e Mentes" de Peter Davis; "Jogo de Cena" de Eduardo Coutinho; "Carlitos: O Genial Vagabundo" dirigido por Richard Patterson; "Tempo de Viagem" de Andrei Tarkovski; e "Harlan County: Tragédia Americana" de Barbara Kopple. Em formato de séries de TV, destaco especialmente "A História do Cinema: Uma Odisseia", uma obra de Mark Cousins que oferece uma jornada excepcional pelas histórias do Cinema.

Recentemente, assisti vários documentários relevantes em diversas plataformas audiovisuais. Entre eles, destaca-se "Os Olhos de Orson Welles", de Mark Cousins, sobre o genial cineasta americano Orson Welles, disponível em plataformas de streaming, assim como o genial "Meu Nome é Alfred Hitchcock", também dirigido por Cousins, acessível em cinematecas, sobre um dos maiores e mais influentes cineastas do cinema, Alfred Hitchcock (foto).

Nas telonas, tivemos a oportunidade de apreciar ótimas obras como "Elis e Tom: Só Tinha Que Ser Com Você" de Roberto de Oliveira, "Retratos Fantasmas” de Kleber Mendonça Filho e "Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina", dirigido por Ana Rieper. Na semana passada, o cine Líbero Luxardo exibiu o doc "20 Dias em Mariupol" de Mstyslav Chernov, um poderoso relato sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia com imagens fortes que provocam intensas reações do espectador.

Todos esses filmes destacam o poder do cinema em provocar reflexões nos espectadores e transcender uma abordagem alienante que, frequentemente, restringe o potencial da sétima arte. Espero sinceramente que essas e outras obras tenham a oportunidade de serem apreciadas pelo público e de serem reconhecidas como expressões artísticas relevantes em tempos modernos, nos quais o pensamento pode e deve nos auxiliar a lidar com as inúmeras questões relacionadas diretamente ou indiretamente com a experiência humana.

Tarkovski

O cineasta Andrei Tarkovski completaria 92 anos no dia 04 de abril. Tarkovski tem uma das filmografias intensas da história do cinema e sua obra permanecerá relevante eternamente. Assistir ou rever filmes como "Solaris", "Stalker", "Nostalgia" e "O Sacrifício" é um ato de amor ao cinema.

Clube da Esquina

Dia 09/04, no Cine Líbero Luxardo, uma bela noite de cinema e música na Sessão Cult Debate da ACCPA sobre o documentário "Nada Será como antes - A Música do Clube da Esquina". Participação especial do amigo e crítico musical Edgar Augusto Proença. Agradeço a presença do amigo Edgar, a equipe do Cine Libero Luxardo e o público.

Kubrick

Stanley Kubrick (“2001 Uma Odisseia no Espaço) é um cineasta extraordinário e ler sobre sua obra é sempre interessante. O livro “Kubrick” de Michel Ciment tem entrevistas com Kubrick e seus colaboradores com informações relevantes para entender mais e melhor sobre talento desse excelente cineasta. Destaco os depoimentos dos atores Malcom McDowell (“Laranja Mecânica”) e Marisa Berenson (“Barry Lyndon”). Vale ler essa importante publicação de Michel Ciment, crítico de cinema francês e editor da revista de cinema Positif, que faleceu em novembro de 2023.

Roda de Cinema

Dia 04/04, na Casa das Artes, foi realizada uma Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) sob minha coordenação, com bate-papo sobre os filmes "Duna 2", "Anatomia de uma "Queda" e "Dias Perfeitos". Ótimos filmes que geraram excelentes reflexões sobre o Cinema. Agradeço a direção e equipe da Casa das Artes, John Fletcher e Alex Damasceno e o público que prestigiou essa Roda de Cinema.

Dicas da semana

“A Paixão segundo GH” e “Nada será como antes – A Música do Clube da Esquina” (Cine Líbero Luxardo).

Mostra Alfred Hitchcock. “A Tortura do Silêncio”. Com Montgomery Clift e Anne Baxter (Cineclube SINDMEPA. Dia 16/04, às 19h. Entrada gratuita).