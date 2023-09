Sugestões de filmes para desfrutar de ótimas sessões de cinema e música

A exibição de novos lançamentos no circuito comercial continua priorizando filmes com grande potencial de bilheteria, muitas vezes negligenciando outras produções, inclusive aquelas provenientes de cinematografias estrangeiras, além dos Estados Unidos. Felizmente, os excelentes serviços de streaming continuam oferecendo uma seleção de filmes que merecem nossa atenção.

Neste cenário em constante evolução do mercado audiovisual, é inevitável mencionar a persistência de filmes em formato físico, como DVDs e Blu-rays, que, mesmo diante das transformações, mantêm sua relevância e produção.

Dessa forma, ao explorar uma lista de recomendações cinematográficas, não posso deixar de incluir tanto as opções de streaming quanto os formatos físicos que resistem, enriquecendo a experiência do público cinéfilo. Aqui estão as minhas recomendações cinematográficas:

The Great Buster A Celebration de Peter Bogdanovich (Mubi). Documentário sobre Buster Keaton, um dos maiores diretores do cinema. O filme valoriza o legado desse grande comediante por meio de uma coleção de materiais restaurados e entrevistas. Keaton realizou excelentes filmes em sua carreira com destaque para A General (1927). Bogdanovich foi cineasta, crítico e pesquisador e tem seu trabalho vinculado ao estudo e divulgação das obras de diversos diretores do cinema.

A Tortura do Silêncio de Alfred Hitchcock (Belas Artes a Lá Carte). Com Montgomery Clift e Anne Baxter. Um padre católico tem sua fé testada quando ele é acusado de matar um membro da paróquia. O real assassino confessou o crime a ele, mas como padre, ele não pode revelar o que ouviu no confessionário. Um dos melhores filmes do mestre Hitchcock.

O Cinema de Otto Preminger (DVD). A Versátil Home Vídeo apresenta uma edição especial em DVD com filmes restaurados do excelente cineasta Otto Preminger. Essa edição reúne cinco clássicos do diretor como Bunny Lake Desapareceu (1965), O Fator Humano (1979), Êxtase de Amor (1947), Seu Último Comando (1955) e Entre o Amor e o Pecado (1947). Preminger ficou conhecido pelo sucesso de público e crítica em filmes como Laura (1944) e Anatomia de um Crime (1959).

A Esposa de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov (Reserva Imovision). O filme mostra o relacionamento tumultuado entre Pyotr Tchaikovsky, o renomado compositor russo, e sua esposa, Antonina Miliukova. Antonina, uma jovem aristocrata bela e talentosa, tem um único desejo: casar-se com Tchaikovsky. O compositor, por sua vez, aceita essa união como uma maneira de encerrar os persistentes rumores sobre sua vida pessoal. O filme foi exibido em Cannes e disputou a Palma de Ouro de 2022.

Black Power Mixtape 1967-1975 de Göran Olsson (Reserva Imovision). Documentário sueco que investiga a evolução do movimento Black Power na sociedade americana entre 1967 e 1975, sob a perspectiva de jornalistas e cineastas suecos. Participação da professora e socióloga americana Angela Davis.

Morricone por Morricone II de Giovanni Morricone (Blu-ray). Um concerto extraordinário com o maestro italiano Ennio Morricone, o compositor de várias trilhas musicais inesquecíveis para o cinema como Era uma Vez no Oeste, Cinema Paradiso e A Missão. Neste espetáculo, com duração de quase duas horas, Morricone conduz as principais composições de sua carreira na deslumbrante Praça de São Marcos, situada no coração da cidade de Veneza.

Exibição restrita

O filme Retratos Fantasmas se destaca como um dos melhores do ano. Lamento profundamente que esta bela obra de Kleber Mendonça Filho não esteja mais em exibição em Belém. O filme teve uma presença efêmera nos cinemas locais, sendo exibido apenas por uma semana, em dois horários, com uma divulgação limitada de sua pré-estreia e estreia. Expresso minha esperança de que Retratos Fantasmas retorne às telas de Belém para que mais cinéfilos possam apreciar esta encantadora homenagem às memórias que estão intrinsecamente ligadas ao cinema e às antigas salas de projeção que marcaram a jornada de inúmeros admiradores da sétima arte.

Dica da Semana:

Submarino Amarelo de George Dunning. Desenho animado com magnífica trilha musical dos Beatles (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 05/09, às 19h. Entrada gratuita).