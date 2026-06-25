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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Roda de Cinema sobre o Cinema dos anos 90

Marco Antonio Moreira
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"A Trilogia das Cores", de Krzysztof Kieślowski (A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca, A Fraternidade é Vermelha) (Divulgação)

Os filmes, diretores e transformações que marcaram uma das décadas mais influentes da história do audiovisual serão tema da Roda de Cinema “Cinema dos Anos 90”, promovida pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), sob minha coordenação. Esta ação de cultura cinematográfica reunirá estudantes, pesquisadores, cinéfilos e interessados em refletir sobre o impacto cultural e artístico do cinema produzido entre 1990 e 1999, na Casa das Artes, dia 1 de julho, com entrada gratuita e emissão de certificados.

O encontro abordará temas como a ascensão do cinema independente, a retomada do cinema brasileiro, a revolução dos efeitos digitais, o surgimento de novos realizadores e a consolidação de obras que se tornaram referências para gerações de espectadores. A atividade também pretende discutir como os anos 90 transformaram a forma de produzir, distribuir e assistir filmes, em um período que antecedeu a popularização da internet e das plataformas de streaming.

Durante a roda de conversa, serão destacados títulos emblemáticos como A Trilogia das Cores de Krzysztof Kieślowski (A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca, A Fraternidade é Vermelha) (foto), Pulp Fiction (1994), Matrix (1999), Clube da Luta (1999), O Show de Truman (1998), Trainspotting (1996) e Central do Brasil (1998), além de obras que ajudaram a redefinir o cinema brasileiro e mundial.

Outros filmes também serão citados, como Sexo, Mentiras e Videotape (filme de 1989, que contribuiu para o cinema independente dos anos 1990), Cães de Aluguel (1992), Fargo (1996), Magnólia (1999), A Dupla Vida de Véronique (1991), Adeus, Minha Concubina (1993), Close-Up (1990), Gosto de Cereja (1997), Carlota Joaquina: Princesa do Brasil (1995), O Silêncio dos Inocentes (1991) e Seven Os Sete Crimes Capitais (1995).

A proposta da Roda de Cinema do CEC sobre o cinema dos anos 1990 é promover um espaço de troca de experiências e memórias, estimulando o debate sobre o legado artístico, tecnológico e cultural de uma década que continua influenciando o cinema contemporâneo. Minha proposta, por meio do CEC, é debater a importância de diferentes décadas para a história do cinema, provocando reflexões e despertando o interesse do público por diversos filmes produzidos nesses períodos.

A próxima Roda de Cinema com essa temática será dedicada à fantástica década de 1970!

Marilyn

O streaming Belas Artes À La Carte preparou uma coletânea especial de seis filmes para celebrar o centenário de nascimento de Marilyn Monroe, que completaria 100 anos no dia 1º de junho. A seleção destaca sua versatilidade, carisma e talento cômico. A coletânea comemorativa reúne os seguintes clássicos estrelados pela atriz: O Segredo das Joias (1950), de John Huston; A Malvada (1950), de Joseph L. Mankiewicz; Conflito à Noite (1952), de Fritz Lang; Os Homens Preferem as Loiras (1953), de Howard Hawks; Como Agarrar um Milionário (1953), de Jean Negulesco; O Pecado Mora ao Lado (1955), de Billy Wilder. Vale conferir o talento de uma das atrizes mais famosas e icônicas da história do cinema!

O Belas Artes À La Carte mantém uma excelente curadoria de filmes e, em julho, apresenta novidades que merecem a atenção dos cinéfilos, como Prisioneiro de Honra, de Ken Russell; Não Dou Beijos, de André Téchiné; Bob, o Jogador, de Jean-Pierre Melville; e Dominados pelo Desejo, de James Foley. Além desses títulos, destaca-se o elogiado documentário Os Anos Dourados de Hollywood: A História da RKO. A RKO Radio Pictures foi um dos cinco maiores e mais importantes estúdios da Era de Ouro de Hollywood, marcando época com a produção de obras memoráveis como King Kong (1933) e Cidadão Kane (1941).

Julho

As estreias mais aguardadas nos cinemas em julho de 2026 incluem grandes produções internacionais, com destaque para a nova aventura da franquia Moana, que chega às telonas no dia 9. Outro grande lançamento do mês é A Odisseia, uma nova aventura de ação e ficção científica dirigida por Christopher Nolan, com estreia prevista para o dia 16. Fechando os lançamentos do mês, Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia no dia 29, trazendo ação, aventura e fantasia para o público.

Além do circuito comercial, espero que o circuito alternativo, representado pela programação do Cine Líbero Luxardo e dos cineclubes, contribua para uma seleção de filmes interessantes e diversificada.

Dicas da Semana

Obsessão de Curry Barker, Backrooms de Kane Parsons e Alpha de Julia Ducournau (Cine Líbero Luxardo).

O Médico e o Monstro de John S. Robertson. Com John Barrymore, Martha Mansfield (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 30/6. Horário: 19h. Entrada gratuita).

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