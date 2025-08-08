Os melhores filmes do século XXI

As polêmicas inevitáveis sobre listas de melhores filmes, muitas vezes, são interessantes se provocarem o interesse de outros cinéfilos em assistir a alguns títulos citados e ainda não vistos. A dinâmica de escolher os melhores filmes é complexa, pois muitas produções merecem respeito e admiração daqueles que gostam de cinema. Quando o tema se refere aos melhores do século XXI, fica difícil concluir uma lista com apenas 10 filmes. Por isso, publico uma lista de 30 obras que marcaram minha trajetória cinéfila neste século XXI, ciente de que outros filmes poderiam ser lembrados e incluídos.

Mas algumas certezas são expressivas. Incluir três filmes de Jean-Luc Godard, um gênio do cinema, é lembrar de uma filmografia provocadora, talentosa e criativa, que busca novas estéticas para dignificar o cinema. Imagem e Palavra, de Godard, é uma obra-prima que merece estar como melhor filme do século. Outros títulos do mestre, como Adeus à Linguagem e Filme Socialismo, são extraordinários exemplos de excelência fílmica que, graças à sua complexidade, me levaram a profundas reflexões sobre seus temas e me impressionaram intensamente. Lamento saber que Godard não poderá nos oferecer novas provas de amor ao cinema, mas sua obra manterá esse legado constantemente relevante para os futuros cinéfilos.

Outros filmes citados me cativaram por suas expressivas estéticas e temas provocativos, incluindo o último filme do mestre Ingmar Bergman, Saraband (2003), um drama emocionante sobre encontros e desencontros de um casal, continuação da história apresentada no belo Cenas de um Casamento (1973).

No cinema brasileiro, entre vários títulos importantes, incluí O Som ao Redor (2015), de Kleber Mendonça Filho. Foi inevitável mencionar obras expressivas de grandes cineastas, como A Árvore da Vida, de Terrence Malick; Holy Motors, de Leos Carax; O Cavalo de Turim, de Béla Tarr; Tio Boonmee que Pode Recordar Suas Vidas Passadas, de Apichatpong Weerasethakul; e Cidade dos Sonhos, de David Lynch.

Certamente, a cada lembrança ou pesquisa sobre filmes deste século, outros belos títulos poderão ser incluídos. Mas, na proposta de contribuir com um pensamento cinematográfico a partir de uma lista de melhores filmes, apresento minha seleção ao leitor. Aproveite esta e outras listas de melhores filmes do século, assista aos títulos citados e participe dos debates que, espero, nos levem a amar cada vez mais o CINEMA.

Melhores filmes do século XXI

Imagem e Palavra de Jean-Luc Godard A Árvore da Vida de Terrence Malick Holly Motors de Leon Carax Adeus a Linguagem de Jean-Luc Godard O Cavalo de Turim de Bela Tárr Filme Socialismo de Jean-Luc Godard Saraband de Ingmar Bergman Tio Boommie que pode recordar suas vidas passadas de Apichatpong Weerasethakul O Som ao redor de Kleber Mendonça Filho Cidade dos Sonhos de David Lynch

Outros filmes:

Onde os fracos não tem vez de Joel e Ethan Cohen Sangue Negro de Paul Thomas Anderson Cidade de Deus de Fernando Meireles e Kátia Lund Amor de Michael Haneke Dogville de Lars Von Trier Cópia Fiel de Abbas Kiarostami Fale com ela de Pedro Almodovár Arca Russa de Alexander Sokurov Harmonias de Werckmeister de Bela Tárr A Fita Branca de Michael Haneke Império dos Sonhos de David Lynch Lavoura Arcaica de Luiz Fernando Carvalho Jogo de cena de Eduardo Coutinho Aquarius de Kleber Mendonça Filho Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças de Michel Gondry Os Infiltrados de Martin Scorsese Wall-E de Andrew Stanton Trama Fantasma de Paul Thomas Anderson Up: Altas Aventuras de Peter Docter O Homem Urso de Werner Herzog.

Academia Paraense de Cinema

Com o objetivo de consolidar e dar visibilidade à rica história e à produção contemporânea do cinema no Pará, eu e Luzia Álvares idealizamos a fundação da Academia Paraense de Cinema, que nasce com a missão de promover, apoiar e articular estudos e ações práticas para colaborar com o audiovisual na região amazônica. O patrono da Academia Paraense de Cinema será o crítico de cinema, pesquisador e cineclubista Pedro Veriano, que, no dia 9 de agosto deste ano, completaria 89 anos. A divulgação da criação da Academia Paraense de Cinema nesta semana é uma homenagem a este mestre do cinema paraense. Na próxima semana, divulgarei novas informações sobre esta importante ação de cultura cinematográfica.

Dicas da Semana

Uma Bela Vida de Costa Gavras, Um Lobo Entre os Cisnes de Thiago Soares (Cine Líbero Luxardo).

Mostra de Cinema Italiano: Psicossíssimo de Steno. Com Ugo Tognazzi (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 12/8, às 19h. Entrada gratuita).