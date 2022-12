Os Melhores do Cinema em 2022

A tradição de preparar minha lista de melhores do cinema anualmente para a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) é gratificante, pois é relevante avaliar o ano cinematográfico e indicar mais e bons filmes para cinemaníacos e cinéfilos. Assisti boas produções cinematográficas em diversas plataformas audiovisuais em 2022. Desse modo, com acesso as salas de cinema e canais de streaming, foi estimulante ter oportunidade de assistir filmes que confirmaram a qualidade do trabalho de realizadores em diversos países como Japão, EUA, Brasil, Itália, Espanha e França.

Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi foi o melhor filme do ano. Um drama sensível com dois personagens perdidos em suas desilusões que procuram novos caminhos de superar as adversidades da vida. Outro filme que me impressionou foi Memória de Apichatpong Weerasethakul, brilhante cineasta de filmes especiais como Tio Boonmee que pode recordar suas vidas passada e Cemitério do Esplendor. Eu e Vicente Cecim conversamos sobre o talento desse diretor e acredito que Cecim gostaria muito de Memória. Woody Allen é um diretor/roteirista com talento diferenciado, desde seu primeiro filme realizado em 1969. O Festival do Amor apresenta conehcidas características fílmicas de Allen que são admiradas pelo público que acompanha sua obra. O Festival do Amor é um filme especial para os cinéfilos realizado por um artista que tem olhares reflexivos sobre a vida de modo amargo e cômico. Vida longa à Allen!

O documentário Ennio, O Maestro de Giuseppe Tornatore, cineasta de Cinema Paradiso, é uma bela homenagem a Ennio Morricone. Um filme emocionante que nos aproxima de Morricone como músico e ser humano. Licorice Pizza, Crimes do Futuro, Mães Paralelas, Aftersun, Marte Um e Bardo Falsa Crônica de Algumas Verdades se destacaram de diversas maneiras e fazem parte da minha lista de melhores filmes.

Em 2022, o genial cineasta Jean-Luc Godard tornou-se imortal e deixou um uma obra fílmica extraordinária que sempre merecerá atenção, estudo e inspiração. Outros cineastas talentosos como o francês Jean-Marie Straub e o suíço Alain Tanner também se tornaram imortais. Godard, Straub e Tanner sempre terão suas obras lembradas na eternidade da arte cinematográfica!

O cinema brasileiro continua sua luta por melhores condições de produção, distribuição e exibição dentro e fora do país. Filmes como Marte Um, entre outras produções, são exemplos da competência artística de cineastas brasileiros.

Espero que o cinema autoral tenha mais destaque em 2023 e que novos e veteranos cineastas continuem a nos encantar por meio de filmes maravilhosos!

A seguir, minha relação dos melhores do Cinema em 2022.

Feliz Natal e Feliz 2023 para todos!!

Melhores do Cinema - 2022

1) Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi

2) Memórias de Apichatpong Weerasethakul

3) O Festival do Amor de Woody Allen

4) Ennio O Maestro de Giuseppe Tornatore

5) Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

6) Crimes do Futuro de David Cronenberg

7) Mães Paralelas de Pedro Almodóvar

8) Aftersun de Charlotte Wells

9) Marte Um de Gabriel Martins

10) Bardo Falsa Crônica de Algumas Verdades de Alejandro González Iñárritu

Titane de Julia Ducournau

Melhor direção: Ryusuke Hamaguchi (Drive my Car)

Melhor ator: Hidetoshi Nishijima (Drive my Car)

Melhor atriz: Tilda Switon (Memórias)

Melhor Ator Coadjuvante: Jude Hill (Belfast)

Melhor Atriz Coadjuvante: Reika Kirishima (Drive my Car)

Melhor Roteiro Original: O Festival de Amor

Melhor Roteiro Adaptado: Drive my Car

Melhor Montagem: Ennio O Maestro

Melhor Figurino: Mães Paralelas

Melhor fotografia: Drive my Car

Melhor direção de arte (desenho de produção): Drive my Car

Melhor Animação (longa): Pinóchio

Melhor Trilha Sonora: Ennio O Maestro

Melhor Efeitos Especiai: Titane e Bardo

Melhor Documentário: Ennio O Maestro.

Menções Especiais

O extraordinário legado do cineasta Jean-Luc Godard para a evolução da estética cinematográfica, o talento e criatividade do cineasta Jean-Marie Straub e a sensibilidade artística do diretor Alain Tanner para o cinema.

Outros filmes da lista dos melhores do ano

- Titane de Julia Ducournau;

- Belfast de Kenneth Branagh;

- Benedetta de Paul Verhoeven;

- A Tragédia de Macbeth de Joel Coen;

- Pureza de Renato Barbieri;

- A Ilha de Bergman de Mia Hansen-Løve;

- Moonage Daydream de Brett Morgen;

- Pinóquio de Guilherme Del Toro;

- Um Herói de Asghar Farhadi.