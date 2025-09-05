O Cinema como Memória: A Obra de Silvio Tendler Marco Antonio Moreira 05.09.25 18h00 Silvio Tendler (Reprodução) O cinema brasileiro conta com artistas que contribuíram de forma expressiva para sua história, deixando um legado de filmes, ideias, atitudes e inteligência que jamais serão esquecidos. Silvio Tendler (foto), falecido esta semana, foi um desses grandes personagens, cuja obra revelou talento singular e profundo amor pelo cinema. Ao longo de décadas de intensa dedicação ao gênero documentário, consolidou-se como um dos nomes mais importantes da cinematografia nacional, garantindo seu lugar na memória e na história do cinema brasileiro. Ele começou a demonstrar sua dedicação ao cinema nos anos 1960, participando dos cineclubes cariocas como espectador e depois como presidente da Federação dos Cineclubes do Rio de Janeiro. No período da ditadura militar no Brasil, buscou exílio no Chile e, depois, foi para a França, nos anos 1970, onde estudou História e Cinema. Retornou ao Brasil em 1976 e fundou a produtora Caliban, que se tornou uma das maiores produtoras nacionais, com mais de 80 filmes entre longas e curtas-metragens, dedicados em sua maioria a temas históricos. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Silvio Tendler produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas. Os primeiros filmes dele que assisti foram vinculados à história dos presidentes Jânio Quadros (Jânio a 24 Quadros), Juscelino Kubitschek (Os Anos JK - Uma Trajetória Política) e João Goulart (Jango). Lembro-me de uma sessão histórica de Jango, em 1984, no Cinema 1, com a presença de diversos críticos de cinema, jornalistas e políticos, em um grande debate sobre o filme. Essas obras marcaram intensamente minha cinefilia e serviram de grande referência para a qualidade do cinema documentário no Brasil. Tendler era conhecido como o cineasta dos sonhos interrompidos e sua obra sempre apresentou expressivo engajamento político, com constante valorização da preservação da memória histórica nacional. Assim, Tendler escolhia temas e personagens ligados ao Brasil para enriquecer os debates sobre várias questões fundamentais do país. Sua filmografia traz uma diversidade de personagens e interpretações marcantes. Filmes como Utopia e Barbárie (2009), Castro Alves – Retrato Falado do Poeta (1998), Milton Santos – Pensador do Brasil (2001) e Glauber – O Filme, Labirinto do Brasil (2003), sobre o cineasta Glauber Rocha, são alguns exemplos extraordinários de sua contribuição ao gênero documentário. Em 1981, ele dirigiu O Mundo Mágico dos Trapalhões, que levou quase 2 milhões de espectadores aos cinemas. Sempre simpático e aberto a bons debates sobre qualquer assunto, Tendler era acessível às pessoas que o procuravam para falar sobre cinema. Em 2015, tive a oportunidade de conversar com ele sobre a exibição de uma mostra de filmes de sua autoria no Cinema Olympia, e ele imediatamente autorizou e enviou algumas obras para compor a programação, entre elas Tancredo: A Travessia (2011), Castro Alves: Retrato Falado do Poeta (1999), Utopia e Barbárie (2009) e Glauber – O Filme, Labirinto do Brasil (2003). Foi um momento cinéfilo expressivo dentro da programação do Olympia, pois possibilitou que muitos espectadores assistissem a suas obras na sala de cinema. Outro contato prazeroso que tive com Silvio Tendler ocorreu durante a realização de uma série de entrevistas para minha pesquisa de doutorado sobre cineclubes, entre 2020 e 2021. Entrevistei-o em vários encontros on-line, e ele sempre se mostrou disposto a compartilhar seu pensamento sobre cinema e cineclubes de maneira animada e entusiasmada. Suas interpretações sobre filmes, cineastas e o mercado cinematográfico eram lúcidas e revelavam as ideias de um artista atualizado e preocupado com os caminhos do cinema autoral. Em uma das entrevistas, ele afirmou que o mercado cinematográfico, especialmente o americano, cometia um verdadeiro cinemacídio, ou seja, um genocídio contra o cinema de autor, mais ligado à arte do que à lógica comercial. A participação de Silvio Tendler na minha tese de doutorado foi uma honra, e tive o privilégio de agradecê-lo diversas vezes por sua colaboração. Em 2023, Tendler estreou nos cinemas seu último filme, o documentário "O futuro é nosso!", realizado a partir de entrevistas por videoconferência realizadas durante a pandemia, com a participação de importantes artistas como o cineasta britânico Ken Loach (diretor de excelentes filmes como Eu, Daniel Blake). Lamento profundamente o falecimento de Silvio Tendler e espero que sua obra seja assistida, revisitada e debatida como uma das mais importantes filmografias do cinema brasileiro. Obrigado, Silvio Tendler! Dicas da Semana Mostra Ingmar Bergman. Homenagem a um dos maiores diretores da história do cinema. Dia 9/9 - Vergonha (1968). Com Liv Ullman, Max Von Sydow. Dia 16/9 - O Rosto (1955). Com Max Von Sydow. Dia 23/9 - Sonata de Outono (1978). Com Liv Ullman, Ingrid Bergman (Cineclube SINDMEPA. Horário: 19h. Entrada gratuita) O Último Azul de Gabriel Mascaro (Vencedor do prêmio Urso de Prata no Festival de Berlim) e Retrato de um Certo Oriente de Marcelo Gomes (Cine Líbero Luxardo). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cine News colunas Marco Antonio Moreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Cine News . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS DE CINE NEWS cine news O Cinema como Memória: A Obra de Silvio Tendler 05.09.25 18h00 Cine News Cinema paraense em destaque 29.08.25 17h00 Cine news Pssica e Boiuna ganham destaque no audiovisual nacional 22.08.25 17h00 Cine News Academia Paraense de Cinema 15.08.25 0h12 Cine News Os melhores filmes do século XXI 08.08.25 15h50 Cine News Filmes alternativos em cartaz em Belém Cine Líbero exibe produções como 'Iracema, Uma Transa Amazônica' e 'Cloud – Nuvem de Vingança' 25.07.25 17h22 Cine News Jean‑Claude Bernardet: um apaixonado pelo cinema 18.07.25 17h23 Cine News Melhores filmes de 2025: colunista de O Liberal faz lista do semestre Marco Antonio Moreira destaca 16 filmes imperdíveis do cinema e do streaming lançados no 1º semestre 11.07.25 13h20