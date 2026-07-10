O Cine Alexandrino Moreira, localizado na Casa das Artes, realiza, de 14 a 30 de julho, a Mostra Saci, programação gratuita voltada ao público infantil e às famílias durante o período de férias escolares. As sessões acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, às 10h, reunindo curtas-metragens que dialogam com o folclore brasileiro por meio de histórias inspiradas em lendas, festas populares, tradições e saberes da cultura nacional.

A programação apresenta um recorte da Mostra Saci Somando Arte no Cinema Independente, projeto que, desde 2023, promove a difusão de produções audiovisuais independentes de diferentes regiões do país. A iniciativa busca ampliar o acesso ao cinema brasileiro e incentivar o contato de crianças e famílias com narrativas que valorizam a memória, a diversidade cultural e o patrimônio imaterial do Brasil.

Os filmes abordam personagens e elementos marcantes do imaginário popular brasileiro, como o Saci, a Iara, o Mapinguari, o Boi-Bumbá e outras manifestações do folclore, despertando o interesse das crianças pela riqueza das tradições culturais do país por meio da linguagem cinematográfica.

A programação será dividida em três blocos temáticos, cada um com uma sessão de reexibição, proporcionando ao público novas oportunidades de assistir às obras.

Programação

Dia 14 de julho (reexibição em 16 de julho)

Era uma Noite de São João (foto);

Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari;

Min e as Mãozinhas em Olha Lá, Iara!;

Causos de Domingo: O Corpo-Seco;

Eu e o Boi, o Boi e Eu;

Lá Vem o Boi.

Dia 21 de julho (reexibição em 23 de julho)

Cadê o Manulengo que Tava Aqui?;

Babau – O Sanfoneiro Sonhador;

5 Fitas

Dia 28 de julho (reexibição em 30 de julho)

Sacis;

Zé Lins e o Cangaceiro;

Comadre Florzinha;

Além das Pipas;

Córgo do Meio.

Backrooms

Backrooms, de Kane Parsons, é um dos filmes mais instigantes do ano. Sua história oferece múltiplas possibilidades de interpretação e mantém o espectador constantemente envolvido com suas reviravoltas dramáticas, permeadas por uma atmosfera de suspense e terror. Na trama, Clark, proprietário de uma loja de móveis, e Mary, sua terapeuta, descobrem uma dimensão formada por espaços liminares aparentemente infinitos, acessada por meio do porão do estabelecimento.

Backrooms recebeu críticas positivas da imprensa especializada e arrecadou US$ 301,8 milhões em todo o mundo, tornando-se a maior bilheteria da história da produtora A24. O sucesso também fez de Kane Parsons o cineasta mais jovem a liderar as bilheterias norte-americanas. O filme figura entre as dez maiores bilheterias de 2026 e é o segundo terror de maior arrecadação do ano.

Criador da websérie The Backrooms, lançada em 2022, o diretor Kane Parsons despertou o interesse de diversos estúdios para uma adaptação cinematográfica. Em 2023, foi anunciado oficialmente o filme, dirigido pelo próprio Parsons. No início de junho deste ano, Parsons já estava em busca de um roteirista para colaborar no desenvolvimento da sequência. No elenco, destaque para os atores Chiwetel Ejiofor (12 anos de Escravidão) e Renate Reinsve (Valor Sentimental).

Confira e surpreenda-se com um dos melhores filmes do ano!

Cinema dos anos 1990

A Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) sobre o Cinema dos Anos 1990 foi realizada no dia 1º de julho, na Casa das Artes (Cine Alexandrino Moreira). Foi um belo momento de cinefilia, marcado por informações, reflexões e debates sobre filmes, cineastas e as transformações que caracterizaram uma das décadas mais importantes da história do cinema.

Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes pelo apoio, bem como ao público presente, que contribuiu para o sucesso de mais esta ação de difusão da cultura cinematográfica.

Dicas da semana

Mostra Saci de curtas metragens com sessões às terças e quintas-feiras, às 10h (Cine Alexandrino Moreira).

Quinze Dias de Daniel Lieff, Obsessão de Curry Barker, Backrooms de Kane Parsons (Cine Líbero Luxardo).

Meu Amigo Harvey de Henry Kostner. Com James Stewart. Todos toleram bem as excentricidades de Elwood, menos a sua irmã Veta. Quando programa uma reunião em casa, com medo de que ele queira apresentar seu coelho invisível às amigas, ela tenta interná-lo num hospício (Cineclube SINDMEPA. Dia 14 de julho. Horário: 19h. Entrada gratuita)